AMD musste Grafikkarten-Feature entfernen, nachdem tausende Spieler auf Steam gebannt wurden – Erklärt, wie es weiter geht

Mit Anti-Lag+ wurde im September 2023 ein neues Feature für AMD-Grafikkarten vorgestellt. Doch wenig später wurden tausende Spieler in Counter-Strike 2 deswegen gebannt. AMD deaktivierte das Feature wieder. Doch Anti-Lag+ soll zurückkommen.

Frank Azor, Chief Architect, Gaming Solutions and Marketing bei AMD, erklärte in einem Twitter-Post auf eine Anfrage, dass AMDs Anti-Lag+ in Kürze zurückkehren wird. Das Feature sorgte in der Vergangenheit für jede Menge Ärger sowohl bei AMD als auch bei etlichen Spielern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Tausende Spieler wurden in Counter-Strike 2 gebannt, AMD entfernt Feature

Was war das Problem? Mit Anti-Lag+ stellte AMD ein neues Feature für Grafikkarten vor. Anti-Lag+ sollte wie Nvidias Reflex funktionieren und sollte die Latenz in Spielen zu reduzieren. Latenz ist einfach ausgedrückt die Zeit, die es dauert, bis euer Mausklick auf dem Display angezeigt wird.

Doch AMDs Feature soll aggressiv in den Code der Spiele eingegriffen haben, um die Latenz zu reduzieren. Und das schmeckte vor allem Anti-Cheat-Systemen nicht. So warnte Valve davor, das Feature in Counter-Strike 2 zu nutzen und drohte Spielern mit einem Bann. Valve verteilte deswegen tausende VAC-Banns, der härteste Bann, den ihr auf Steam erhalten könnt. Der Bann wurde aber zurückgenommen.

Die Probleme gingen jedoch so weit, dass nicht nur Counter-Strike, sondern auch etliche andere Spiele wie Apex Legends und Call of Duty unter Steam betroffen waren.

Wie ging es weiter? AMD hatte dann die Reißleine gezogen und das Feature wieder abgeschaltet, nachdem es zu den genannten Problemen gekommen war. Doch damit soll das Thema wohl nicht erledigt sein, wie man jetzt mit dem Post von Frank Azor erahnen kann. Anti-Lag+ soll in einer verbesserten Version zurückkehren.

Mehr zu AMD: AMD hat ein neues Patent für Grafikkarten vorgestellt. Das könnte in Zukunft einen Leistungsschub und weitere Vorteile bedeuten und auch den Abstand zu Nvidia deutlich verringert MeinMMO erklärt, was dahinter steckt und worauf wir uns freuen können:

AMDs neues Patent könnte für Grafikkarten endlich bieten, was Ryzen für AMDs CPUs getan hat