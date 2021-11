Amazon Black Friday: Top-Filme & Serien im Angebot zum Bestpreis

Beim Amazon Black Friday könnt ihr im Angebot Filme wie die Harry Potter 8-Film Collection und Serien wie Game of Thrones günstiger kaufen.

Der Black Friday ist nicht nur eine gute Gelegenheit um 4K-Fernseher, Gaming-PCs, Spiele und weitere Technik zu kaufen. Der Dealtag eignet sich ebenfalls, um die eigene Sammlung an Filmen und Serien zu erweitern. Die ein oder andere Lücke kann am Black Friday besonders günstig geschlossen werden.

Amazon bietet entsprechend einige Angebote für Filme und Serien an. Darunter kommen auch Anime-Fans auf ihre Kosten.

Anime 3 für 2: 3 Blu-rays oder DVDs kaufen, 2 bezahlen

Wenn ihr eure Anime-Sammlung erweitern wollt, dann gibt es beim Amazon Black Friday nun dazu ein passendes Angebot. Wer drei Blu-rays oder DVDs kauft, muss nur zwei davon bezahlen. Entsprechend ergeben sich einige starke Preise. Unter anderem gibt es Prinzessin Mononoke, The Rising of the Shield Hero, Digimon, Demon Slayer und mehr in der Auswahl zu kaufen.

So funktioniert die Aktion:

Fügt drei Artikel der Aktionsseite eurem Warenkorb hinzu Geht dann zum Warenkorb und weiter zur Kasse Dort wird nun automatisch der Rabatt gewährt. Es wird der Preis des günstigsten Artikels als Rabatt abgezogen.

Beachtet, dass die Aktion nur für Artikel gilt, die direkt von Amazon verkauft werden.

Filme im Angebot: Harry Potter Jubiläums Edition zum Bestpreis

Harry Potter und der Stein der Weisen feiert seinen 20. Geburtstag. Der Film kam 2001 in die Kinos und passend zu diesem Ereignis gibt es eine neue Version der Complete Collection. Der erste Film kann in dieser Blu-ray Box mit dem Magical Movie Mode geschaut werden. Dabei erwarten euch viele spannende und informative Hintergrundinformationen.

Neben dem ersten Film, sind natürlich auch die weiteren sieben enthalten, sodass ihr die gesamte Reihe in einer Box kaufen könnt. Diese gibt es beim Black Friday nun zum Bestpreis von nur 30,97 Euro.

Weitere Filme im Angebot:

Serien im Angebot: Game of Thrones stark reduziert

Neben Filmfans kommen auch Serienfans auf ihre Kosten. Allen voran gibt es die ausgezeichnete Serie Game of Thrones besonders günstig. Ihr bekommt beim Amazon Black Friday die Komplettbox für nur 79,97 Euro. Des Weiteren erwarten euch noch unter anderem diese Serien-Boxen.

Weitere Amazon Black Friday Angebote

