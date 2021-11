Amazon Black Friday 2021: Diese Angebote lohnen sich besonders

Der Amazon Black Friday Sale ist gestartet und wir zeigen euch die besten Deals rund um 4K TVs, Gaming und mehr.

Es ist soweit: Ab sofort ist bei Amazon der Black Friday 2021 offiziell gestartet und bietet für 48 Stunden noch einmal ein paar weitere Top-Angebote an. Wer also seine Wunschliste schon zuvor angelegt hat, kann nun prüfen, welche der Artikel reduziert sind.

Solltet ihr noch nicht wissen, was es für interessante Deals gibt oder den Überblick bei den tausenden von Angeboten verlieren, müsst ihr nicht verzagen. Wir haben euch einige Angebote herausgesucht, die sich besonders lohnen und bei denen ihr ein Schnäppchen schlagen könnt.

MSI Katana GF66 Gaming-Notebook mit RTX 3070

Aktueller Bestpreis: Im Amazon Black Friday Sale bekommt ihr das MSI Katana GF66 11UG-098 Gaming-Notebook zum derzeit besten Preis von nur 1.499 Euro. Damit spart ihr 300 Euro gegenüber dem Normalpreis.

Diese Hardware erwartet euch:

Display: 15,6 Zoll

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel, Full-HD

Bildwiederholrate: 144 Hz

CPU: Intel Core i7-11800H mit 8x 2,4 GHz

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q 8 GB GDDR6

RAM: 16 GB DDR4-3200

Speicherplatz: 512 GB SSD

Gewicht: 2,1 kg

Was könnt ihr damit spielen? Dank des starken Prozessors und der guten Grafikkarte könnt ihr die neuesten Spiele mit hohen bis maximalen Details spielen. Dabei erreicht ihr dank der Full-HD-Auflösung 60 und mehr FPS. Die RTX 3070 unterstützt zudem natürlich Raytracing, wenn es die Spiele mitmachen. Dank des schnellen Display könnt ihr Spiele mit bis zu 144 FPS genießen. Somit ist dieses Gaming-Notebook gerade auch für schnelle Spiele wie Call of Duty: Vanguard, Halo: Infinite oder League of Legends bestens geeignet.

Samsung QLED Q70A 4K TV mit HDMI 2.1 zum Spitzenpreis

Top-Deal: Bei Amazon bekommt ihr den Samsung QLED Q70A 4K-Fernseher mit 55 Zoll für nur 769 Euro. Günstiger gibt es ihn derzeit nirgendwo sonst zu kaufen.

Bestens für PS5 & Xbox Series X geeignet: Allen voran verfügt der Samsung GQ55Q70AAUXZG 4K TV über einen HDMI 2.1-Anschluss und bietet damit die Voraussetzung, das ihr Spiele auf der PS5 und Xbox Series X in nativem 4K mit bis zu 120 FPS genießen könnt. Das VA-Display verfügt außerdem über einen niedrigen Input-Lag von nur rund 5 bis 6 ms bei 120 Hz. Zudem setzt der TV auf Quantum HDR. Insgesamt erwartet euch ein gutes Bild, das mit satten Farben überzeugen kann.

20% Rabatt auf Warehouse-Deals

Immer einen Blick wert: Am Amazon Black Friday darf ein Rabatt auf Warehouse-Produkte natürlich nicht fehlen. Hier erhaltet ihr noch einmal 20 Prozent Rabatt. Damit könnt ihr euch Gaming-Hardware und Technik-Highlights deutlich günstiger kaufen.

Ihr müsst nur damit leben können, dass es sich dabei um gebrauchte und geöffnete Produkte aus Warenrücksendungen handelt. Allerdings sind diese teilweise wie neu.

Weitere Top-Angebote des Amazon Black Friday

