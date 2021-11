Beim Amazon Black Friday Sale bekommt ihr den Hisense 55A81G OLED 4K TV mit 55 Zoll im Angebot besonders günstig.

Bereits am Donnerstag, den 25. November 2021 ist der Amazon Black Friday mit starken Angeboten gestartet. Entsprechend gibt es in diesem Jahr sogar 48 Stunden lang die besten Deals der besonderen Angebotszeit. Ein absoluter Top-Deal dreht sich dabei um einen 55 Zoll OLED 4K-Fernseher. Wer bisher noch nicht in den Genuss dieser Technik gekommen ist, bekommt nun die Chance einen besonders günstig zu kaufen.

Hisense 55A81G OLED 4K TV für nur 749 Euro

Top-Angebot: Den Hisense 55 A8 OLED 4K-Fernseher gibt es im Black Friday Deal bei Amazon für nur 749 Euro. Günstiger gab es diesen bisher noch nie und entsprechend erhaltet ihr ihn aktuell nirgendwo zu einem niedrigeren Preis. Gegenüber anderen Anbietern spart ihr 50 Euro.

Das erwartet euch: HDMI 2.1 kann der 4K TV zwar nicht bieten, aber dafür verfügt er über andere wichtige Eigenschaften. Mit dem Fernseher könnt ihr Spiele in 4K mit bis zu 60 FPS spielen. Es gibt einen gesonderten Game Mode, der unter anderem VRR und ALLM unterstützt. Damit erwartet euch ein niedriger Input-Lag. Dazu verfügt er über Alexa und Google Assistant und das VIDAA Smart-TV-System.

Des Weiteren bietet der Fernseher HDR10+ und Dolby Vision IQ. Beim Bild bekommt ihr dank der OLED-Technologie ein hervorragendes Schwarz und brillante Farben präsentiert. Insgesamt erwartet euch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Black Friday Deals bei Amazon

Wer neues Futter für seine Spielesammlung sucht, sollte sich die Mass Effect Legendary Edition anschauen. Diese gibt es bei Amazon dank des Black Friday nun zum Bestpreis. Sie beinhaltet alle drei Mass Effect-Teile und sämtliche DLCs.

