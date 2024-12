Google verrät, welche Spiele in 2024 am meisten gesucht wurden – Platz 1 mussten wir selbst googlen

Das Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong vom chinesischen Entwickler Game Science war sogar so beliebt, dass es zum Release das zweitgrößte Spiel auf Steam war. Es ließ sogar Giganten wie DOTA 2, Elden Ring und Cyberpunk 2077 hinter sich: Über 1 Million Spieler auf Steam: Black Myth Wukong schlägt sogar Elden Ring an Beliebtheit

Palworld dürfte häufig gegoogelt worden sein, weil es seit dem Release ziemlich kontrovers ist . Dem Spiel wurde von Anfang an vorgeworfen, ein brutaler Klon von Pokémon zu sein. Die Geschichte ging sogar so weit, dass das Entwicklerteam hinter dem Spiel verklagt wurde .

Wieso wird es so viel gesucht? Jeden Tag kommt ein neues Rätsel hinzu. Deshalb wird das Spiel täglich gesucht, wenn Spieler für die Lösung Hilfe benötigen. So ist es kein Wunder, dass sich Connections auf dem ersten Platz befindet.

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

Was ist das meistgesuchte Spiel? Auf Platz 1 des Rankings landet Connections. Dabei handelt es sich um ein Worträtselspiel, das in 2023 von der New York Times entwickelt wurde. Der Titel ist als Webversion und für iOS sowie Android erhältlich.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to