Seid ihr auch so alt wie ich? Dann freut euch heute Nacht auf dieses LoL-Turnier mit Veteranen

Der Start der LCS sollte eigentlich am 1. Juni stattfinden, doch wurde aufgrund einiger Probleme verschoben. Stattdessen erwartet euch heute ein LoL-Turnier mit alten Profis, die „damals“ richtige Promis der LoL-Szene waren.

Was ist gerade los in League of Legends?

Eigentlich war für heute, dem 1. Juni, der Start des LCS Summer Split angesetzt

Allerdings kündigten Profis vorher einen Streik an und wollten 5 Forderungen erfüllt haben

Riot Games verschob darauf hin den Start um 2 Wochen und machte eine Ansage an die Profis

Doch wer füllt nun das Abendprogramm für den 1. Juni?

Streamer hat zündende Idee: Zum ursprünglichen Start-Termin des Turniers soll es nun trotzdem gute LoL-Unterhaltung geben. Zwar nicht im „eigentlichen“ Sinne, dafür aber mit vielen bekannten Gesichtern. Bekannt sind sie zumindest, wenn ihr schon länger die Szene verfolgt.

Für das LoL-Turnier spielen Dyrus und Imaqtpie

Wer veranstaltet das Turnier? Der bekannte Streamer DisguisedToast. In einem Tweet kündigt er an: “Keine Sorge, LCS-Fans – Wir haben für morgen vorgesorgt. DSG gegen The Best NA Dream Team (Delta Fox).”

Wer spielt mit? Zum Best NA Dream Team gehören

Dyrus auf der Top-Lane (31 Jahre alt) Ihn kennen viele wohl noch aus seiner Zeit bei TSM. Wer schon lange in der LoL-Szene aktiv ist, erinnert sich vielleicht noch an sein Kopfkissen, das er zu einigen Turnieren mitnahm. Im Team Epik Gamer spielte er etwa ein Jahr lang in der Top-Lane. Danach wechselte er im Jahr 2012 zu TSM. Mehr als dreieinhalb Jahre spielte er für das Team. Von 2015 bis 2017 war er zudem als Streamer für das Team tätig.

Imaqtpie in der Mid-Lane (31 Jahre alt) Viele werden ihn noch als einen der größten Streamer zu League of Legends kennen. Im Jahr 2015 streamte er noch regelmäßig für über 30.000 Zuschauer seine LoL-Matches. Bei Team Dignitas startete er im Jahr 2011 seine Karriere, die in diesem Team für etwa 3 Jahre anhielt.

Shiphtur im Dschungel (30 Jahre alt) Begann im Mai 2014 seine Karriere bei Team Dignitas, die über 2 Jahre anhielt. Für seine interessanten Picks und Skills bei Magiern wurde er damals bekannt.

Scarra als Supporter (33 Jahre alt) Bekannt wurde Scarra in der LoL-Szene als Midlaner für Team Dignitas. Er spielte auf der Lane bevor Shiphtur ins Team kam und wechselte dann auf die Coaching-Position. Der LoL-Szene blieb er, wie die anderen Promis in der Liste, auch als Experte in offiziellen Streams erhalten.

Voyboy als AD-Carry (28 Jahre alt) Als Spieler wurde er in Team Dignitas im Jahr 2011 eingesetzt und war dort 7 Monate lang aktiv. Danach spielte er bei CLG und begann anschließend eine fast zweijährige Karriere bei Team Curse – Zunächst als Top-Laner, anschließend in der Mitte.



Sie spielen gegen das neue DSG-Team bestehend aus (via Reddit):

FakeGod auf der Top-Lane (23 Jahre alt)

Young in der Mid-Lane

Tomio im Dschungel (19 Jahre alt)

Meech als AD-Carry (21 Jahre alt)

Zeyzal als Supporter (23 Jahre alt)

Bei diesen Spielern handelt es sich vor allem um junge Talente, von denen viele derzeit in Academy-Teams spielen. Das ist auch deshalb spannend, weil sich der Streik in der LCS genau auf den Erhalt dieser Teams fokussiert.

Ü30-Party in Summoners Rift: Fast alle der Veteranen aus dem Dream Team sind bereits über 30 Jahre alt. Außer Voyboy, der damals schon seinen Spitznamen „the Kid“ trug. Ich selbst bin auch über 30 und startete mit LoL bereits in einer Beta-Phase irgendwann im Jahr 2009. Damals wurden Streams langsam immer größer und rund um Teams wie TSM, CLG und auch Dignitas entstanden richtige Fan-Bewegungen. Leute kauften Merchandise, um ihre Teams zu unterstützen. Ich war damals Fan von TSM. Besonders Dyrus, mit seiner ruhigen Art war mir immer sympathisch.

Die Profis von damals, von denen ich kaum ein Spiel verpasste, jetzt nochmal zusammen in einem Show-Match zu sehen, freut mich sehr. Und so dürften sich auch viele weitere LoL-Fans fühlen.

Und selbst, wenn ihr die Spieler nicht von „damals“ kennt, könnt ihr euch dank ihrer Charaktere auf großartige Unterhaltung freuen.

Wann läuft das? Das Show-Match läuft heute Abend (am 1. Juni) um 23:00 Uhr deutscher Zeit (2PM PST). Werdet ihr euch das Match live oder als VOD anschauen oder zählt für euch nur die LCS und ein Show-Match kann euch nicht einfangen?