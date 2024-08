Mod zu Call of Duty wird ein Tag vor Release eingestellt, nachdem Spieler sich fleißig das Spiel gekauft haben

Viele Spieler sehnen sich nach den guten alten Zeiten mit Call of Duty. Einer der größten Fan-Lieblinge ist Modern Warfare 2 von 2009. Diese Zeit wollten Tüftler mit einer neuen Mod für Modern Warfare Remastered zurückholen und Spieler kauften es sich fleißig im Sale. Ein Tag vor Release zieht Activision aber den Stecker.

Was ist die H2-Mod? Mit H2 wollte ein Team aus Moddern das alte Modern Warfare 2 im neuen Gewand zurückholen. Geplant war H2 als Mod für Modern Warfare Remastered, das 2016 erschienen ist. Das Team wollte die originalen Maps, Waffen und Perks aus MW2 zurückbringen. Zusätzlich hätte es neue Inhalte in Form von Skins oder Maps gegeben.

Die Idee gefiel vielen Spielern, die sich kürzlich im Sale fleißig das Spiel dafür gekauft haben und so das alte Remastered in die Steam-Charts katapultieren. Leider war die Vorfreude auf die Mod vergeblich, denn nur einen Tag vor Release muss das Team die Arbeit an der Modifikation einstellen.

Bald kommt mit Black Ops 6 ein neues CoD:

Kurz vor Release blockt Activision die Mod

Warum muss die Mod eingestellt werden? Wie das Team auf X.com postete, wurde die gesamte Arbeit an der Modifikation permanent eingestellt. Schuld sei eine Unterlassungserklärung, die Activision dem Team geschickt haben soll.

Auch auf reddit wird das Thema diskutiert und die Fans sind sauer, wollen Modern Warfare Remastered auf Steam sogar zurückgeben. Viel Kritik kommt eben auch daher, weil man das originale MW2 nur auf den mittlerweile unsicheren Servern spielen kann.

RJE808: Tja, ich schätze, ich werde MWR jetzt auf Steam zurückerstatten. Scheiß auf diese Firma, Mann. Heilige Scheiße.

Robospy1: Ich erwäge, jetzt keine Cod-Spiele mehr zu kaufen. Ich wollte mir Black Ops 6 holen, aber jetzt? Wahrscheinlich nicht.

BamzookiEnjoyer: Es tut mir leid für die Leute, die MWR dafür gekauft haben, ich hoffe, ihr könnt alle eine Rückerstattung bekommen. Das Projekt sah toll aus und das ist wirklich traurig

User wie tactikz4 werfen Activision sogar bewusst vor, so lange gewartet zu haben, denn bis vor kurzem gab es noch einen Sale auf viele CoD-Spiele, bei dem viele Interessierte wahrscheinlich nur für die Mod zugeschlagen haben.

Activision hat bei vielen Spielern ohnehin schon einen schlechten Ruf. Eine solche Aktion wird das sicherlich nicht ändern. Wusstet ihr von der Mod und hattet ihr auch vor, sie zu spielen? Schreibt es uns in die Kommentare. Auch mit den Preisen für Mikrotransaktionen macht sich Activision nicht beliebt: Ein Item in CoD ist teurer als das eigentliche Spiel – Macht jetzt nach 3 Monaten das, was es soll