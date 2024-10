Neuer MMO-Shooter auf Steam verzückt mit einem abgedrehten Setting: „Etwas freaky, aber sehr interessant“

Active Matter ist ein neuer Shooter auf Steam, in dem Zeit und Raum verrückt spielen und euch abgedrehte Anomalien gruseln.

Was ist das für ein Spiel? Active Matter (PC, PS5, Xbox) ist ein kommender Extraction-Shooter mit PvPvE, in dem ihr in einer Zeitschleife feststeckt. Durch die Zeitschleife stellt auch das Ableben keine „Rettung“ da. Wenn ihr bei einem Raid sterben solltet, kehrt ihr er an denselben Punkt der Zeitlinie zurück.

Um aus der Zeitschleife zu entkommen, müsst ihr die sogenannte „aktive Materie“ sammeln. Ihr gewinnt sie, indem ihr sie bei einer Anhäufung abbaut oder transformierte Kreaturen tötet. Ebenso könnt ihr anderen Spielern die wertvolle Ressource abnehmen, wenn ihr sie im PvP besiegt.

Die aktive Materie ist jedoch nicht nur euer Weg aus der Zeitschleife, sie krümmt auch Zeit und Raum und so gibt es in dem Shooter beispielsweise Veränderungen der Schwerkraft. Im Trailer sieht man Personen an der Decke eines Raumes laufen.

Insgesamt müsst ihr in Active Matter verschiedene Anomalien überleben, von der aktiven Materie transformierte Kreaturen abwehren und Rivalen „aus anderen Zeitlinien“ bekämpfen.

Das Shooter-Gameplay ist dabei trotz des abgedrehten Settings auf Realismus ausgelegt und so soll das Arsenal vollständig auf realen Militärtechnologien basieren.

Was wissen wir zum Release? Active Matter hat aktuell noch kein Release-Datum. Der Shooter soll bei seiner Veröffentlichung aber auf Steam, Xbox Series X|S und PS5 spielbar sein.

Entwickelt wird der Shooter von dem Studio „Team Matter“, der Herausgeber ist Gaijin Entertainment. Das ist ebenfalls der Publisher von Spielen wie War Thunder, Enlisted und Crossout.

Was sagt die Community zu dem Spiel? Der erste Trailer weckt in den Kommentaren auf YouTube gemischte Gefühle. Es gibt beispielsweise Kritik an der Grafik und den Animationen, diese erinnern einige Spieler an Enlisted. Das wird ebenfalls von Gaijin herausgegeben.

Andere finden den Trailer interessant. Ein Nutzer kommentiert: „Das sieht so cool und gruselig aus.“ Ein weiterer schreibt: „Ein bisschen freaky, aber sehr interessant.“

Der Großteil der Kommentare scherzt allerdings über den Publisher. Einer der Kommentare ist beispielsweise: „Die Schnecke hat sich etwas Gruseliges ausgedacht.“ Mit „Schnecke“ ist Gaijin Entertainment gemeint, da das „G“ im Logo von Gaijin eine Schnecke darstellt.

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach Shootern seid, die ihr über den Herbst zocken könnt, haben wir eine Liste mit den derzeit besten Shootern zusammengestellt. Einige der Spiele werdet ihr sicherlich kennen, aber vielleicht entdeckt ihr ja ein Spiel, das ihr noch nicht auf dem Radar hattet: Die 25 besten Shooter 2024 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay