In 9 Tagen kehren die besten Anime-Kämpfe zu Netflix zurück, die sogar Solo Leveling toppen

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist mit vielen Anime-Klassikern aufgewachsen, die auf epische Kämpfe setzen. Doch es gibt nur einen, der die wirklich besten hat, und dieser Klassiker kehrt in weniger als 2 Wochen mit einer neuen Staffel zu Netflix zurück.

Um welchen Anime geht es? Mit 6 Jahren zeigte mir mein Vater, wahrscheinlich etwas zu früh, Dragon Ball Z. Seitdem war ich ein Fan von vor allem Action-Animes, auch wenn es die letzten Jahre etwas weniger geworden ist.

Ich mag aber einfach gut durchdachte und choreografierte Kämpfe. Dabei habe ich sogar einen klaren Favoriten: JoJo’s Bizarre Adventure. Der Anime zum Kult-Manga von Hirohiko Araki macht fast alles richtig und toppt mit seinen Kämpfen sogar Animes wie Dragon Ball, Naruto oder Solo Leveling.

Mit Steel Ball Run kehrt der Anime am 19. März 2026 wieder zurück und verspricht, sein bestes Element in Topform zu liefern.

Nichts ist wie JoJo

Was ist JoJo’s Bizarre Adventure überhaupt? Der Anime, der von David Productions (Cells at Work, Fire Force) animiert wird, basiert auf dem Manga von Hirohiko Araki, der schon 1987 gestartet ist. Anders als andere lange Werke ist der Manga in Parts unterteilt, die jeweils andere Geschichten zu anderen Zeitpunkten erzählen.

Im Mittelpunkt steht immer ein JoJo, der mit der Familie Joestar verwandt ist. So geht es in Part 1 um Jonathan Joestar, in Part 6 aber um Jolyne Kujo. Steel Ball Run ist Part 7 des Mangas. Anders als in den vorherigen Parts gibt es im neuen Teil keine direkten Verbindungen zu den vorherigen Storys im Universum.

In Steel Ball Run steht Johnny Joestar im Fokus. Nach einem Angriff ist er querschnittsgelähmt, doch als Jockey will er trotzdem am Steel Ball Run, einem Pferderennen durch die USA, teilnehmen. Dabei trifft er auf Verbündete, aber auch auf viele Widersacher.

Ein Pferderennen klingt als Prämisse zwar unspektakulär, doch es passt perfekt zu den fantastischen Kämpfen der Serie, die vor allem durch ihr besonderes System voller Überraschungen stecken und damit für mich jeden anderen Anime-Kampf auf den Boden zwingen.

Ein außergewöhnliches Kampfsystem

Wieso sind die Kämpfe in JoJo’s so gut? Während Part 1 und 2 noch klassischere Kämpfe mit Atemtechniken (ja, wie bei Demon Slayer) boten, führte Araki in Part 3 die Stands ein. Das ist eine besondere Fähigkeit, die sich meist durch eine herbeigerufene Kreatur zeigt. Während sie anfangs noch muskulöse Haudrauf-Skills waren, lehnte sich der Manga und Anime mit Part 4 ins völlig Absurde – im positivsten Sinne.

Stands sind nicht einfach nur Kampffertigkeiten, sie repräsentieren die Persönlichkeit des Nutzers und liefern viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Mal kann man Gegner mit Schuldgefühlen attackieren , mal sammelt jemand mit einer Armee kleiner Wesen Kleinkram. Das ist alles nicht für einen direkten Kampf nützlich, wirft die Helden aber immer in spannende Situationen.

Die Kämpfe in JoJo’s sind nicht einfach nur Prügeleien mit den stärksten Fähigkeiten, sie sind Puzzles, die die Charaktere lösen müssen, um zu gewinnen. Ich weiß nie, was mich als Nächstes erwartet. Doch egal, wie schwachsinnig ein Stand ist, ich kann mir meistens sicher sein, dass er kreativ umgesetzt wird. Dadurch hebt sich JoJo von allen anderen Animes ab, die ich in meiner Laufbahn gesehen habe.

Hinzu kommt noch, dass jeder Part eine andere Prämisse hat. Part 4 war eine Slice-of-Life-Geschichte in einer Kleinstadt, in Part 1 und 2 ging es um Super-Vampire und Part 5 erzählt eine Mafia-Story. Dadurch werden auch die Fähigkeiten immer neu kontextualisiert.

Deshalb freue ich mich auch riesig auf Steel Ball Run. Das Pferderennen in Kombination mit Stands kann nur kreativ werden, und unter vielen Fans gilt Part 7 auch als der beste Teil des Mangas.

Jeder Part lohnt sich

Muss man die vorherigen Staffeln/Parts geschaut haben, um Steel Ball Run zu verstehen? Nein! Während Part 1 bis 6 noch lose miteinander verbunden waren, spielt Part 7 in einer alternativen Welt. Ihr könnt also auch mit Steel Ball Run einsteigen.

Ich kann euch aber empfehlen, alle Staffeln nachzuholen, denn der besondere Artstyle, die tollen Charaktere und vor allem die kreativen Kämpfe lohnen sich allemal.