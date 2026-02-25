Die 5 besten Animes, die man nur einmal schauen kann

AnimeListe
5 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Die 5 besten Animes, die man nur einmal schauen kann

Viele Animes leben von einem großen Plottwist, durch den der ganze Reiz der Serie genommen wird. MeinMMO listet euch einige Serien auf, die ihr nur einmal schauen könnt.

Es gibt einige Animes, die man wirklich nur ein einziges Mal schauen kann. Kennt man das Geheimnis hinter der Serie, verliert die Handlung den Zauber oder die Bedrohung, der oder die von ihr ausgegangen ist.

Das kann beispielsweise an einem großen Plottwist liegen. Es kann sich herausstellen, dass ein Bösewicht doch eigentlich nur Gutes im Sinn hatte oder umgekehrt. Manchmal stellt sich sogar heraus, dass man die ganze Serie falsch eingeschätzt hat, einfach nur aufgrund des Looks und der anfänglichen Atmosphäre.

Für die Liste berücksichtigen wir nur Animes, die wir auch empfehlen können. Sie ist deshalb rein subjektiv und nicht nach einer bestimmten Reihenfolge oder Wertung ausgesucht. 

Achtung, Spoiler: In diesem Artikel müssen wir darauf eingehen, wieso man sie Serien nur ein einziges Mal schauen kann. Dabei müssen wir auf die Inhalte und mögliche Plottwists eingehen.

Another

  • Releasejahr: 2012
  • Episoden: 12
  • Im Stream bei: Nur DVD und Blu-ray

Worum geht es? Der Schüler Koichi Sakakibara wechselt an eine neue Mittelschule. Er merkt aber sofort, dass etwas mit der Klasse nicht stimmt. Alle wirken verängstigt und stehen unter extremer Anspannung. Der Junge freundet sich mit einer mysteriösen Mitschülerin mit Augenklappe an. Allerdings ignorieren sämtliche Schüler und sogar die Lehrer sie komplett, als wäre sie Luft.

Mit der Zeit merkt er, dass ein Fluch auf der Schule lastet. Vor 26 Jahren starb ein beliebter Schüler der Klasse. Seine Mitschüler konnten den Verlust nicht akzeptieren und taten so, als würde er noch leben. Sie ließ ihm sogar einen Platz frei. Seitdem liegt ein Fluch auf der Klasse 3-3. Jeden Monat stirbt ein Schüler oder ein naher Verwandter auf bizarre Weise. Es gilt, diesen Fluch aufzuhalten.

Another: Die Klasse 3-3 wird im Anime von einem tödlichen Fluch verfolgt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Japan kürt schon jetzt seinen besten Manga 2026, handelt von der bösen Stiefmutter eines Engels 5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“ Die nächste Folge des Animes von Jujutsu Kaisen ist nicht einmal draußen, doch sie ist schon jetzt unterirdisch bewertet Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden Neue deutsche Synchro von One Piece auf Netflix ändert ein Detail und Fans schimpfen so sehr, dass sich ein beteiligter YouTuber rechtfertigen muss In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind Ein neuer Anime zeigt, wie Harry Potter von Disney ausgesehen hätte Bevor 2 legendäre Regisseure so erfolgreich wurden, tauschten sie ihre liebsten Animes miteinander aus

Warum kann man ihn nur einmal schauen? Der Fluch wird dadurch ausgelöst, dass sich jedes Jahr eine tote Person unter die Lebenden mischt. Die Person weiß oft selbst nicht, dass sie tot ist, und sie sieht für alle anderen völlig normal aus. Solange diese überzählige Person in der Klasse ist, sterben alle anderen.

Der Anime ist ein großes Rätselspiel und hat 2 Hauptfragen: Existiert das Mädchen mit der Augenklappe wirklich? Wer ist der Tote? Sobald diese beiden Rätsel gelöst sind, verliert der Anime seinen Grusel und seine Wirkung. Beim zweiten Mal achtet man nur noch auf die Hinweise und die Angst vor dem Unbekannten ist komplett verflogen.

Weiter geht es auf Seite 2.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
One Piece Nami Movie Titel title

Der Macher von One Piece zeichnete Nami, wenn sie mit Zorro die Rollen tauschen würde

Dragon Ball Daima C18

Eine Skizze vom Macher von Dragon Ball hat es nie in den Anime geschafft, zeigt C18 in einem besonderen Design

One Piece Krokus Titel title

Ein Geschenk des Schöpfers von One Piece verrät, welcher neue Charakter in Staffel 3 dabei ist

Gnosia Titel title

Ein Anime aus 2025 rettet mir gerade den Feierabend, bringt spannende Rätsel und Sci-Fi mit

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx