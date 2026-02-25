Die 5 besten Animes, die man nur einmal schauen kann

Viele Animes leben von einem großen Plottwist, durch den der ganze Reiz der Serie genommen wird. MeinMMO listet euch einige Serien auf, die ihr nur einmal schauen könnt.

Es gibt einige Animes, die man wirklich nur ein einziges Mal schauen kann. Kennt man das Geheimnis hinter der Serie, verliert die Handlung den Zauber oder die Bedrohung, der oder die von ihr ausgegangen ist.

Das kann beispielsweise an einem großen Plottwist liegen. Es kann sich herausstellen, dass ein Bösewicht doch eigentlich nur Gutes im Sinn hatte oder umgekehrt. Manchmal stellt sich sogar heraus, dass man die ganze Serie falsch eingeschätzt hat, einfach nur aufgrund des Looks und der anfänglichen Atmosphäre.

Für die Liste berücksichtigen wir nur Animes, die wir auch empfehlen können. Sie ist deshalb rein subjektiv und nicht nach einer bestimmten Reihenfolge oder Wertung ausgesucht.

Achtung, Spoiler: In diesem Artikel müssen wir darauf eingehen, wieso man sie Serien nur ein einziges Mal schauen kann. Dabei müssen wir auf die Inhalte und mögliche Plottwists eingehen.

Another

Releasejahr: 2012

2012 Episoden: 12

12 Im Stream bei: Nur DVD und Blu-ray

Worum geht es? Der Schüler Koichi Sakakibara wechselt an eine neue Mittelschule. Er merkt aber sofort, dass etwas mit der Klasse nicht stimmt. Alle wirken verängstigt und stehen unter extremer Anspannung. Der Junge freundet sich mit einer mysteriösen Mitschülerin mit Augenklappe an. Allerdings ignorieren sämtliche Schüler und sogar die Lehrer sie komplett, als wäre sie Luft.

Mit der Zeit merkt er, dass ein Fluch auf der Schule lastet. Vor 26 Jahren starb ein beliebter Schüler der Klasse. Seine Mitschüler konnten den Verlust nicht akzeptieren und taten so, als würde er noch leben. Sie ließ ihm sogar einen Platz frei. Seitdem liegt ein Fluch auf der Klasse 3-3. Jeden Monat stirbt ein Schüler oder ein naher Verwandter auf bizarre Weise. Es gilt, diesen Fluch aufzuhalten.

Warum kann man ihn nur einmal schauen? Der Fluch wird dadurch ausgelöst, dass sich jedes Jahr eine tote Person unter die Lebenden mischt. Die Person weiß oft selbst nicht, dass sie tot ist, und sie sieht für alle anderen völlig normal aus. Solange diese überzählige Person in der Klasse ist, sterben alle anderen.

Der Anime ist ein großes Rätselspiel und hat 2 Hauptfragen: Existiert das Mädchen mit der Augenklappe wirklich? Wer ist der Tote? Sobald diese beiden Rätsel gelöst sind, verliert der Anime seinen Grusel und seine Wirkung. Beim zweiten Mal achtet man nur noch auf die Hinweise und die Angst vor dem Unbekannten ist komplett verflogen.

