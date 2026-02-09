Ein Kämpfer in Jujutsu Kaisen nutzt niedliche Nager als Superwaffe, einer davon ist so krass drauf, dass er für Fans der geheime Held ist

In der neuen Folge des Animes Jujutsu Kaisen gibt es einen spannenden Kampf mit Megumi und Panda. Doch für die Fans ist keiner der Kontrahenten der stärkste Kämpfer, sondern ein kleiner Hase.

Was ist das für ein Hase? Megumi Fushiguro ist einer der Protagonisten von Jujutsu Kaisen und setzt im Kampf eine Technik namens Hasenwerk ein. Dabei erzeugt er eine Gruppe von endlos vielen Hasen, die meist zur Ablenkung oder zum Zerquetschen des Gegners genutzt werden.

Bei dieser Technik kann er unendlich viele Hasen-Shikigami rufen, unabhängig davon, wie viele schon zerstört wurden. Es gibt dabei nur eine Ausnahme, die wir aus Spoilergründen nicht verraten. Die Hasen sind also leicht ersetzbar und einzelne Individuen sind von geringerer Bedeutung.

Es gibt aber einen Hasen, der von den Fans besonders gefeiert wird. Er hat in der neuen Folge einen besonders krassen Auftritt und sticht Megumi sowie Panda aus.

Ein Hase wird zum Star der neuen Folge

Warum wird er von den Fans so gefeiert? Um ihren Gegner zu besiegen, müssen Megumi und Panda bestimmte Dinge und Personen in einer festgelegten Reihenfolge berühren. Doch dafür müssen sie zwischen sich ein weiteres Objekt platzieren, da die betroffenen Objekte sich unterschiedlich anziehen oder abstoßen.

Hier kommt der besondere Hase ins Spiel, der mittlerweile als John Rabbit bekannt ist. Er wird von Megumi beschworen und weiß sofort, was Sache ist. Megumi schleudert ihn zu Panda, um von dort wieder Richtung Boden geschickt zu werden und einen simplen Stein zu berühren. Dadurch stört er die Technik des Gegners und Megumi sowie Panda können sich ihrem Gegner nähern.

Das ist nicht die einzige Situation, in der der Hase eine besondere Leistung erbringt. In der Vergangenheit kam es schon einmal zu einem Kampf zwischen Megumi und seinem Vater Toji. Dort setzte Megumi ebenfalls die Technik Hasenwerk ein, um Toji abzulenken.

Sein Vater zerstörte die Hasen mit Leichtigkeit, aber es gab einen einzigen Hasen, der nicht wegrannte oder starb, sondern sogar versuchte, Toji ins Gesicht zu schlagen. Die Fans sind sich sicher, dass das derselbe Hase sei.

Auf TikTok gibt es mehrere Videos, die sich nur um den Hasen drehen. Sie feiern sein blutrünstiges Gesicht und die Animationen seiner „Kampftechniken“.

Wie stark ist er? Da der Hase nur ein beschworenes Tier ist, kann er es nicht mit stärkeren Kämpfern aufnehmen. Allerdings feiern viele Fans den Hasen so krass, dass sie ihn auf TikTok ironischerweise sogar höher sehen als Satoru Gojo, der in Jujutsu Kaisen als der stärkste Kämpfer gilt, der jemals gelebt hat.

