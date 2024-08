Wieso trägt Gojo eine Sonnenbrille? Der Autor von Jujutsu Kaisen beantwortet 33 Fragen rund um einen der beliebtesten Charaktere

Satoru Gojo ist als der stärkste Jujuzist in Jujutsu Kaisen bekannt. Allein seine Existenz sorgt dafür, dass sich die Angriffe der Fluchgeister in Grenzen halten. Der Autor des Mangas, Gege Akutami, beantwortete auf einer Messe nun 33 Fragen zum Fan-Liebling, die mehr über seine Vergangenheit offenbaren.

Was hat er über Satoru Gojo verraten? In Jujutsu Kaisen gibt es einen ganzen Arc, der sich um die Schulzeit von Gojo dreht. In diesem Handlungsbogen ist seine Sonnenbrille ein markantes Markenzeichen zu ihm. Später tauschte er die Sonnenbrille durch eine Augenbinde aus.

Wie Akutami klarstellt, müsse Gojo seine Augen bedecken, weil er eine Fähigkeit namens „Sechs Augen“ besitzt. Diese Fähigkeit erlaubt es ihm, die Endlosigkeit-Technik einzusetzen, die den Raum auf atomarer Ebene manipuliert.

Der X-Account Go_Jover hat die Fragen, die Akutami beantwortet hat, zusammengefasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Problem: Die Fähigkeit erlaubt es dem Anwender, die Welt in Bezug auf Masse, Geschwindigkeit, Energie und anderen Faktoren zu sehen. Damit er nicht auf Dauer überstimuliert wäre, trägt er die Sonnenbrille, so Akutami.

Dementsprechend besaß Gojo auch vor der Highschool eine Sonnenbrille. Doch der Autor hasse es, sich vorzustellen, dass Gojo bereits in der Mittelstufe mit einer Sonnenbrille herumgelaufen sei.

Zu Jujutsu Kaisen gibt es eine Vorgeschichte:

Gojos Eltern sind immer noch am Leben

Was verriet Akutami sonst noch? In den anfänglichen Fragen erfuhren wir mehr über Gojos Vergangenheit. So sei er ein Einzelkind, das in Kyoto aufwuchs. Seine Eltern seien immer noch am Leben und hätten einen höheren Status im Gojo-Clan erlangt, weil sie Satoru Gojo zur Welt brachten.

Die Eltern sollen keine starken Jujuzisten sein, weshalb sie bereits relativ früh von Gojo getrennt wurden. So konnte sich Satoru Gojo ganz auf seine Karriere als Jujuzist fokussieren. Es soll übrigens sein eigener Wunsch gewesen sein, diese Karriere einzuschlagen.

Es gibt noch andere lustige Fakten über Gojo:

Neben Japanisch spricht er ein wenig Englisch

Der Jujuzist hat keinen Führerschein

Er kocht nicht oft

Gojo ist stinkreich

Er mag den Strand lieber als die Berge, Hunde mehr als Katzen und Brot mehr als Reis

Der Jujuzist ist Rechtshänder

Unter den 33 Fragen gab es noch weitere Antworten. So hätte Gojo beispielsweise im Basistraining einen Mentor gehabt, musste sich aber seine speziellen Techniken allein beibringen. Die kompletten 33 Fragen findet ihr im oben verlinkten Tweet.

Leider werden wir in Zukunft nicht mehr so viel von Jujutsu Kaisen erleben. Der Mangaka kündigte nämlich an, dass er die Geschichte bald beenden wird. Die Jujuzisten bleiben uns danach nur noch in den letzten Staffeln des Animes erhalten: Der Mangaka von Jujutsu Kaisen opfert Epilog, damit sein Plan für das Finale aufgeht