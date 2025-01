Fritz Meinecke geht für 4 Wochen in den Urlaub und Fans von 7 vs. Wild denken, hier wird Staffel 5 gedreht

Die vergangene Staffel von 7 vs. Wild wurde im Geheimen gedreht, jetzt verschwindet der Seriengründer Fritz Meinecke für 4 Wochen in den Urlaub und löst damit Spekulationen aus.

Was ist das für ein Urlaub? Der „7 vs. Wild“-Gründervater Fritz Meinecke erzählte zuletzt in seinem Stream auf Twitch, dass er noch seine Reise nach Hawaii planen muss. Er möchte die Tropeninsel vier Wochen lang mit dem Fahrrad bereisen, ohne dabei Videos zu machen.

Ganz von der Bildfläche verschwinden will er auch in seinem Urlaub nicht, gelegentlich soll es Instagram-Storys geben. Im Stream erzählt er, er müsse noch die Details wie Unterkünfte und Transfers zwischen den Inseln planen. Was für die einen wie ein normaler Urlaub klingen mag, weckt bei den Fans von 7 vs. Wild jedoch einen Verdacht.

Urlaub oder Dreh von 7 vs. Wild?

Was soll das mit 7 vs. Wild zu tun haben? Im vergangenen Jahr haben die Macher der Serie unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Staffel 7 vs. Wild im Geheimen gedreht. Erst als sich die Teilnehmer zeitgleich für mehrere Wochen abmeldeten, wurden die Zuschauer skeptisch.

Dass Fritz Meinecke als Content Creator jetzt für vier Wochen in den Urlaub nach Hawaii geht, nur, um dort Fahrrad zu fahren, empfinden die Fans als komisch.

Dadurch, dass während der vier Wochen keine Videos entstehen sollen und Meinecke sich nur vereinzelt per Instagram melden will, folgern Zuschauer auf Reddit, dies könnten bereits die Dreharbeiten von 7 vs. Wild Staffel 5 sein.

Wie könnte die Staffel aussehen? Bereits Staffel 2 von 7 vs. Wild brachte die Kandidaten auf eine einsame Insel, auf der sie für 7 Tage ausharren mussten. Die Tropeninsel Hawaii besteht dabei nicht nur aus der Hauptinsel Oahu, auf der sich auch die Hauptstadt Honolulu befindet, sondern auch aus den angrenzenden Inseln, die teils wohl noch recht unberührt sind.

Als Szenario käme wohl wieder ein Schiffsbruch wie bei Robinson Crusoe infrage oder eine Aussetzung im Wald oder Dschungel einer der Inseln. Für das zweite Szenario gibt es mit dem Fall der Yogalehrerin Amanda Eller ein konkretes Beispiel.

Die US-Auswanderin kam bei einer Wanderung auf der Insel Maui vom Weg ab, verirrte sich und wurde erst 17 Tage später lebendig gefunden. Die Rettung gelang, weil ihre Familie einen Helikopter charterte, um nach ihr zu suchen.

Bereits Staffel in Staffel 4 von 7 vs. Wild gab es ein vorgegebenes Szenario in Form eines Flugzeugabsturzes, das von wahren Begebenheiten inspiriert war. Dass Fritz Meinecke sich sporadisch melden möchte, könnte wieder auf eine Rolle als Orga-Mitglied hindeuten.

Wie realistisch ist das Ganze? Dass 7 vs. Wild Staffel 5 bereits bald in Hawaii gedreht wird, ist denkbar, aber wohl eher unrealistisch. Seriengründer Fritz Meinecke würde wohl kaum in einem Stream solche Hinweise auf den Drehort der Serie geben, wenn sie dort wirklich stattfinden würde.

Auch die Drehgenehmigung auf den berühmten hawaiianischen Inseln zu erhalten und sicherzustellen, dass sich kein Tourist zum Drehort verläuft, klingt nicht einfach. Die Rettungskette auf den Inseln zu gewährleisten, wirkt zudem schwierig.

Die Zukunft wird zeigen, ob die findigen Fans von 7 vs. Wild mit ihrer Theorie der neuen Staffel recht behalten, oder ob Fritz Meinecke sich doch einfach nur einen Urlaub gönnt. Ganz am Ende der letzten Staffel von 7 vs. Wild wurde noch das größte Mysterium gelöst: Zuschauer von 7 vs. Wild glaubten an Verschwörung, um den Schurken der Serie zu ärgern – Doch jetzt kennen wir die Wahrheit