Zuschauer von 7 vs. Wild glaubten an Verschwörung, um den Schurken der Staffel zu ärgern – Doch jetzt kennen wir die Wahrheit

Alle Folgen von 7 vs. Wild und die Bonus-Serie „Behind the Scenes“ sind inzwischen online. In der letzten Folge der Bonus-Serie klärt sich dabei ein Rätsel, von dem viele glaubten, es sei eine Verschwörung.

Was war das für eine Verschwörung? Bei 7 vs. Wild treten auch Kandidaten an, die für gewöhnlich rauchen. Damit diese nicht vollkommen leer ausgehen, gab es in den vergangenen Staffeln für Kandidaten wie Jens „Knossi“ Knossalla einige Zigaretten.

Auch in Staffel 4 von 7 vs. Wild sollte es welche geben, doch die Teilnehmer fanden die im Flugzeug deponierten Kippen nicht, obwohl sie sich mehrfach dort umgeschaut hatte. Mit der Zeit entstanden viele Theorien rund um die Zigaretten.

Am prominentesten war die Theorie, ein anderer Teilnehmer hätte die Glimmstängel versteckt oder gar zerstört, um dem Schurken der Staffel, Stefan von Survival_Deutschland eins auszuwischen. Im allerletzten Kapitel von 7 vs. Wild Crashed kam jedoch die Wahrheit ans Licht.

Ein Schuldiger, mit dem niemand gerechnet hat

Was passierte mit den Zigaretten? In der letzten Folge des „Behind the Scenes“-Formates auf YouTube schaut sich Fritz Meinecke, gefolgt von zwei Kameraleuten, den Rastplatz der Teilnehmer an. Dabei begutachtet er auch das ausgeschlachtete Flugzeug, das den Teilnehmern für die erste Zeit als Lagerplatz diente.

Zu diesem Zeitpunkt war Fritz Meinecke bereits bewusst, dass die Teilnehmer laut eigenen Angaben und den Aufnahmen der Staffel, die Zigaretten nicht gefunden hatten. Er machte sich im Video auf YouTube auf dem Weg ins Cockpit und fand dort tatsächlich die Zigaretten an genau dem Ort, an dem sie das Orga-Team zuvor platziert hat.

Die Teilnehmer hatten die Zigaretten also wohl wahrlich zunächst übersehen, doch der Zustand der Glimmstängel warf Fragen auf. Die waren nämlich nach den 14 Tagen komplett zerstört, etwa so, als hätten Nager sie angefressen. Fritz Meinecke sagt darauf im Video:

„Schaut mal, was wir hier haben. Zigaretten, allerdings, und das ist ganz spannend: Die sind komplett zerpflückt und ich würde fast behaupten, dass das irgendwelche Mäuse oder Nager waren. […] Man sieht hier richtig die Frasspuren an der Zigarettenschachtel.“

Wie reagieren die Zuschauer auf die Auflösung? Die Zuschauer sind etwas enttäuscht über den Ausgang der potenziellen Verschwörung. Auf Reddit schreibt vickypeediaa: „Habe bis zum Ende gehofft, es wäre doch eine Verschwörung“

Der Nutzer Critical_Top6245 hatte eigentlich Sandra im Verdacht (via Reddit): „Ich dachte eigentlich, Sandra hatte ihre Sucht nicht unter Kontrolle. Interessant, dass Mäuse mitten im Camp sind und keiner was bemerkt.“

Aluniah antwortet wiederum auf Reddit darauf: „Glaube, Joe hatte ja auch mal gezeigt, dass die Mäuse sich auch durch den Rucksack mit den Schmackos [Anmerkung der Redaktion: Tierfutter, dass die Teilnehmer gefunden hatten] gefressen hatten.“

Dass man dem Schurken der Staffel eins auswischen wollte, war auch eine der vielen Theorien rund um die Zigaretten. Der Streit mit Stefan fing nämlich nicht mal 24-Stunden nach der Ankunft an. Genug Zeit also, die Kippen zu verstecken.