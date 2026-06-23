68 Jahre alter Mann gewinnt fast 1 Million € im Lotto, weil er das falsche Los kauft

Ein Mann träumte davon, einmal im Lotto zu gewinnen. Um seine Chancen zu verbessern, traf er eine bewusste Entscheidung. Eines Tages vergaß er, daran zu denken und wurde prompt mit einem hohen Gewinn belohnt.

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Was ist dem Mann passiert? Ein 68-Jähriger aus Michigan in den USA, dessen Name aus nachvollziehbaren Gründen anonym bleibt, spielte gerne Lotto, um damit den großen Gewinn abzusahnen.

Leider war er alles andere als vom Glück gesegnet. Er griff immer wieder zu den Losen eines ganz bestimmten Spiels, konnte jedoch nichts gewinnen. Also entschied er sich eines Tages, der Lotterie eine klare Anweisung zu geben.

Er wollte kein Los der vom Misserfolg begleiteten „Detroit Lions“, sondern verlangte ein anderes Spiel. Das sorgte aber auch nicht für den gewünschten Lotto-Sieg. Bis der Mann einmal vergesslich wurde.

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Plötzlich um fast eine Million reicher

Was war geschehen? Eines Tages vergaß der Mann, der Lotterie zu sagen, dass er kein Los der Detroit Lions kaufen wolle. Die Kassiererin hätte ihm ausgerechnet dann genau ein solches Los ausgehändigt.

Wie die Geschichte ausgeht, könnt ihr euch jetzt vermutlich denken: Der 68-Jährige nutzte das vermeintliche Unglücks-Los und gewann den Jackpot in Höhe von 1,05 Millionen US-Dollar. Umgerechnet ergibt das rund 922.000 Euro. Keine schlechte Summe für ein Versehen.

„Seit meinem Sieg denke ich nur noch daran, wie froh ich bin, dass ich vergessen habe, der Kassiererin zu sagen, dass sie mir nicht das Spiel der Detroit Lions geben soll!“, sagte der Spieler.

Er würde immer dann sein Glück versuchen, wenn der Jackpot über 700.000 US-Dollar betragen würde. Dieses Mal hat es sich ausgezahlt, auch wenn es anfangs nicht danach aussah.

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Nun wolle der Mann mit dem Geld für seine Familie sorgen. Seine Frau wäre angesichts des Gewinns in Tränen ausgebrochen. Für die beiden ist die Geschichte gut ausgegangen. Eine alte Dame hat eine ähnlich skurrile Story zu erzählen, bei der sie wohl ein emotionales Auf und Ab erlebte: Rentnerin gewinnt 71,5 Millionen Euro im Lotto, verliert nur eine Woche später den gesamten Gewinn