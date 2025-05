Ein USB-Stick für 24 € auf Amazon kann euer Ticket zum Bitcoin-Jackpot werden, aber die Chancen stehen schlechter als beim Lotto

Der Bitcoin hat in den letzten Jahren immer mehr an Bekanntheit gewonnen, dabei sind die Zeiten, in denen jeder von Zuhause ganz einfach Bitcoins erzeugen konnte, lange vorbei. Mit einem USB-Stick für 24 € soll das jedoch nochmal klappen.

Was ist das für ein USB-Stick? Zu den Anfangszeiten des Bitcoins konnten Nutzer hunderte von Einheiten einfach mit ihrem Heimrechner herstellen. Mit steigender Anzahl von Bitcoins stieg auch die Schwierigkeit der Herstellung immer weiter an. Heute ist es so schwierig geworden, Bitcoins herzustellen, dass es spezielle Maschinen extra für diesen Zweck gibt.

Es ist jedoch nicht völlig unmöglich, einen Bitcoin daheim herzustellen, lediglich die Chancen dafür sind gering. Mit einem USB-Stick für 24 € auf Amazon soll das jedoch klappen.

Sogenannte „Lucky Miner“ oder „Nerd Miner“ sind kleine Geräte, die man als USB-Stick oder per Kabel an ein Netzteil anschließt und die dann mit einem Stromverbrauch von gerade mal einem Watt pro Stunde versuchen, Bitcoins herzustellen.

Einmal aufgesetzt, soll man sie dann am besten vergessen und so, mit astronomisch geringer Wahrscheinlichkeit, irgendwann einmal einen Bitcoin finden. Dabei sind die Geräte nicht konkurrenzfähig und brauchen, wie der Name bereits verrät, extremes Glück, um einen Bitcoin-Block zu erzeugen.

Chancen stehen schlechter als beim Lotto

Lohnt sich die Anschaffung? Obwohl der „Lucky Miner“ mit 24 € auf Amazon günstig in der Anschaffung ist und auch die Stromkosten mit einem Watt pro Stunde kaum relevant sind, so ist die Chance auf Erfolg extrem gering. Man braucht extremes Glück, um wirklich einen Bitcoin-Block mit dem Tool erzeugen zu können.

Die Experten von PCGamer haben errechnet, dass die Chance darauf, auch nur einen Bitcoin-Block pro Jahr zu erhalten, bei 1 zu 210,7 Billionen liegen. Zum Vergleich: „6 Richtige + Superzahl“ beim klassischen Lotto 6aus49 haben eine Gewinnchance von 1 zu 139.838.160 und würden im Falle eines Gewinns auch mehr Geld ausschütten als der Bitcoin-Block mit einem Betrag von aktuell etwa 3,125 BTC, also 290.000 €, gerade wert ist.

Achtung: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Lucky Miner Glück zu haben, ist extrem gering. Informationen und Hilfe zum Thema Glücksspielsucht findet ihr unter https://www.check-dein-spiel.de/

