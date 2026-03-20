Rentnerin gewinnt 71,5 Millionen Euro im Lotto, verliert nur eine Woche später den gesamten Gewinn

Eine Rentnerin konnte ihren Augen nicht trauen, als sie vor rund einem Jahr den Lotto-Jackpot knackte. Doch sie wartet bis heute darauf, dass ihr Gewinn ausgezahlt wird. Schuld daran ist ein neues Gesetz.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Der Artikel erschien bereits im Januar 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wie hat die Frau gewonnen? Die Texanerin, die aus Gründen der Anonymität Jane Doe genannt wird, kaufte sich am 17. Februar 2025 ihr Lotterie-Ticket für Lotto Texas (gesehen auf NBC News). Um die Tickets zu kaufen, ging sie aber nicht an den Kiosk, sondern kaufte sich ihre Tickets über den Online-Service der Jackpocket Lottery App.

Der 83-Jährigen passierte dann das, was sich wohl jeder von uns im Leben wünschen würde: Sie knackte den Jackpot, indem sie die richten Zahlen tippte. Damit wurde sie auf einen Schlag um 71,5 Millionen Euro reicher.

Doch bis heute hat sie ihren Gewinn noch nicht enthalten. Deshalb reichte sie jetzt eine Klage ein, um doch noch an ihr Geld zu kommen.

Rentnerin gewinnt im Lotto, muss das Geld einklagen

Wieso hat sie immer noch nicht ihren Gewinn? Die Texas Lottery gab eine Woche nach dem Gewinn der Rentnerin bekannt, dass es die unregulierten Lotterieschein-Kurierdienste „mit sofortiger Wirkung“ verbieten wolle, wozu auch die Jackpocket Lottery App zählt.

Die Drittanbieter-Apps erlaubten es bisher nämlich allen Texanern, Lotteriescheine online bei autorisierten Einzelhändlern zu kaufen. Doch die Unternehmen waren in Texas bislang nie reguliert, was die Gebühr für den Kauf und die Verwaltung der Lotteriescheine betrifft.

Um gegen diese Praktik vorzugehen, hat sich die Texas Lottery wohl entschieden, die Dienste zu verbieten. Doch zum Unglück der Frau geschah das genau eine Woche, nachdem ihre Zahlen gezogen wurden.

Wie reagierte die ältere Dame? Doe reichte am 19. Mai eine Klage ein. Darin heißt es, dass es der Kommission „nicht erlaubt ist, die Regeln nach der Ziehung zu ändern“. Lotto Texas solle versuchen, die Auszahlung von Does Gewinnsumme durch ein rückwirkendes Verbot zu verweigern.

Das letzte Update gab es wohl im Juni 2025. Der gerichtlichen Verfügung ist zu entnehmen, dass die Klägerin Doe vorerst kein Geld erhalte. Stattdessen werde die Summe erst einmal eingefroren, bis es zu einer Entscheidung komme (zu lesen auf Texas Score Card).

Der Prozess dürfte sich noch etwas ziehen und die Dame muss weiterhin auf ihr Geld hoffen. Ein Mathematiker aus Rumänien hat dagegen schon das große Glück mit einem Lottolos gezogen – und das ganze 14 Mal! Er entwickelte nämlich eine Technik, um mehrmals im Lotto zu gewinnen: Ein Mann entwickelte eine ultimative Technik, um 14-Mal im Lotto zu gewinnen