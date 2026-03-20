Rentnerin gewinnt 71,5 Millionen Euro im Lotto, verliert nur eine Woche später den gesamten Gewinn

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2 Min. Jasmin Beverungen 11 Kommentare Lesezeichen
Rentnerin gewinnt 71,5 Millionen Euro im Lotto, verliert nur eine Woche später den gesamten Gewinn

Eine Rentnerin konnte ihren Augen nicht trauen, als sie vor rund einem Jahr den Lotto-Jackpot knackte. Doch sie wartet bis heute darauf, dass ihr Gewinn ausgezahlt wird. Schuld daran ist ein neues Gesetz.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Der Artikel erschien bereits im Januar 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wie hat die Frau gewonnen? Die Texanerin, die aus Gründen der Anonymität Jane Doe genannt wird, kaufte sich am 17. Februar 2025 ihr Lotterie-Ticket für Lotto Texas (gesehen auf NBC News). Um die Tickets zu kaufen, ging sie aber nicht an den Kiosk, sondern kaufte sich ihre Tickets über den Online-Service der Jackpocket Lottery App.

Der 83-Jährigen passierte dann das, was sich wohl jeder von uns im Leben wünschen würde: Sie knackte den Jackpot, indem sie die richten Zahlen tippte. Damit wurde sie auf einen Schlag um 71,5 Millionen Euro reicher.

Doch bis heute hat sie ihren Gewinn noch nicht enthalten. Deshalb reichte sie jetzt eine Klage ein, um doch noch an ihr Geld zu kommen.

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Rentnerin gewinnt im Lotto, muss das Geld einklagen

Wieso hat sie immer noch nicht ihren Gewinn? Die Texas Lottery gab eine Woche nach dem Gewinn der Rentnerin bekannt, dass es die unregulierten Lotterieschein-Kurierdienste „mit sofortiger Wirkung“ verbieten wolle, wozu auch die Jackpocket Lottery App zählt.

Die Drittanbieter-Apps erlaubten es bisher nämlich allen Texanern, Lotteriescheine online bei autorisierten Einzelhändlern zu kaufen. Doch die Unternehmen waren in Texas bislang nie reguliert, was die Gebühr für den Kauf und die Verwaltung der Lotteriescheine betrifft.

Um gegen diese Praktik vorzugehen, hat sich die Texas Lottery wohl entschieden, die Dienste zu verbieten. Doch zum Unglück der Frau geschah das genau eine Woche, nachdem ihre Zahlen gezogen wurden.

Wie reagierte die ältere Dame? Doe reichte am 19. Mai eine Klage ein. Darin heißt es, dass es der Kommission „nicht erlaubt ist, die Regeln nach der Ziehung zu ändern“. Lotto Texas solle versuchen, die Auszahlung von Does Gewinnsumme durch ein rückwirkendes Verbot zu verweigern.

Das letzte Update gab es wohl im Juni 2025. Der gerichtlichen Verfügung ist zu entnehmen, dass die Klägerin Doe vorerst kein Geld erhalte. Stattdessen werde die Summe erst einmal eingefroren, bis es zu einer Entscheidung komme (zu lesen auf Texas Score Card).

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Der Prozess dürfte sich noch etwas ziehen und die Dame muss weiterhin auf ihr Geld hoffen. Ein Mathematiker aus Rumänien hat dagegen schon das große Glück mit einem Lottolos gezogen – und das ganze 14 Mal! Er entwickelte nämlich eine Technik, um mehrmals im Lotto zu gewinnen: Ein Mann entwickelte eine ultimative Technik, um 14-Mal im Lotto zu gewinnen

Quelle(n): 3D Juegos, Bildmaterial: Pixabay
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flohbiss
#1243826

Könnt ihr bitte noch mal checken, ob die Dame wirklich existiert?
Schließlich werden in den USA unbekannte, weibliche Leichen der Name “Jane Doe” verliehen.

0
LLZwerg
#1243835

Der Name ist sehr wahrscheinlich absichtlich so gewählt, genauso wie es nur ein Symbolbild und kein echtes Bild ist. Wenn ich so eine Summe gewinnen würde, würde ich auch nicht unbedingt wollen, dass mein Name und Bild durch die Medien gehen. Da hat man sonst sicherlich keine Ruhe mehr. 😉

3
Jasmin Beverungen
#1243836

Huhu, bei der Recherche sind wir tatsächlich auf einen Artikel gestoßen, der ihren echten Namen nannte. Um ihre Anonymität zu wahren, wird sie allerdings als Jane Doe bezeichnet. Wir veröffentlichen ihren Klarnamen deshalb nicht, aber dein Hinweis ist berechtigt, deshalb werde ich an der Stelle noch eine Ergänzung im Text vornehmen! 🙂 Danke dir!

2
Jagged
#1243796

hm.. no front , aber was hat das mit gaming zu tun? oder hab ich da was übersehen?

1
MaSc
#1243808

Lotto ist doch praktisch IRL Lootbox ﻿😉﻿und sie hat ein Handy dafür benutzt und auf dem Handy gibt es Glückspiel Apps und die haben Lootboxen. Ergo Gaming news.

Zuletzt bearbeitet vor 8 Monaten von MaSc
3
Jasmin Beverungen
#1243811

Besser hätte ich es nicht formulieren können ﻿😂﻿Gibt leider keine coolen Skins, sondern nur Geldscheine!

2
Jagged
#1243853

Haha, so hab ich das noch gar nicht gesehen, xD Klasse denn viel Glück an die gute Frau.

0
Jasmin Beverungen
#1243810

Huhu, in den letzten Monaten haben sich bei uns auch einige Lifestyle-Themen etabliert, die erkennst du oben an dem Lifestyle-Tag direkt unter der Überschrift 🙂 Wir passen unsere Themen immer mal wieder an die Leser an, je nachdem, was gerne gelesen wird. Dadurch durfte ich auch den Anime-Bereich hier etablieren, woohoo! Also alles gut, habe es nicht als Front aufgefasst! 🙂

4
Jagged
#1243854

Hi, geilo feier ich Anime geht immer, hast du super gemacht.Du bist auch bischen Schuld daran das ich jetzt gar nicht mehr aufhören kann noch mehr Anime als sonst zu schauen. xD
PS: diese *Tags* hatte ich zunächst überhaupt nicht bemerkt hehe, Danke für die Info

2
Jasmin Beverungen
#1243856

Oh wie cool ﻿😍﻿ Das ist super lieb, vielen Dank! Dann schaue ich direkt nach weiteren Anime-Tipps für die kommenden Wochen, höhö ﻿😈﻿

2
Jagged
#1243949

﻿😆﻿﻿😆﻿﻿😄﻿

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