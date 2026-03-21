Weil eine KI sie verwechselt hat, landet eine Großmutter unschuldig im Gefängnis und verliert alles

KI kann schwere Fehler machen, das zeigt ein aktuelles Beispiel: Eine Großmutter ist im Gefängnis gelandet, weil Kriminalbeamte einer künstlichen Intelligenz vertrauten.

Unser Titelbild ist ein Symbolbild.

Eine Frau verliert alles, weil eine KI sie für eine Verbrecherin hält und Kriminalbeamte die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz nicht hinterfragen. Davon berichtet das Magazin Inforum, welches mit der geschädigten Frau gesprochen hat.

6 Monate soll die Frau unschuldig im Gefängnis gesessen haben, bis die Verwechslung aufgeklärt wurde.

KI-Gesichtserkennungssoftware erkennt eine Person, die nie dort gewesen ist

Wie sah die Situation aus? Die Gerichtsunterlagen zeigen, dass die örtliche Polizei eine Gesichtserkennungssoftware eingesetzt haben soll, um die Frau auf dem Überwachungsvideo zu erkennen. Die Frau auf dem Video soll mit einem gefälschten Militärausweis der US-Armee Zehntausende von Dollar abgehoben haben.

Die Software identifizierte die Person als eine 50-jährige Mutter von 3 Kindern, Großmutter von fünf Enkeln aus Tennessee. Die Ermittler überprüften anschließend Social-Media-Konten und den Führerschein der Frau. Abschließend erklärten sie, dass es sich bei der Verdächtigen aufgrund von Statur, Frisur und Haarfarbe um die Verdächtige handeln müsse.

Die Polizei nahm die mutmaßliche Verdächtige in Tennessee fest und brachte sie in den Bundesstaat North Dakota.

Wann wurde die Frau verwechselt? Erst 6 Monate später kam heraus, dass es sich um einen Fehler gehandelt haben muss: Denn Quittungen konnten belegen, dass die Frau zum Zeitpunkt des Betrugs in einer Tankstelle Zigaretten gekauft und am gleichen Tag in Tennessee Essen bestellt haben soll. Zwischen North Dacota und Tennessee liegen immerhin 1.500 Kilometer. Und die Frau selbst istin ihrem ganzen Leben noch nie in North Dakota gewesen.

Die Erkennungssoftware hatte wohl einen Fehler gemacht und die Ermittler hatten die Ergebnisse nicht überprüft.

Quittungen für Zigaretten und Abendessen beweisen Unschuld der 50-Jährigen

Wie ging die Sache aus? Nach 6 Monaten konnte sie wieder nach Hause in ihren eigenen Bundesstaat zurückkehren, leidet aber bis heute an den Folgen der Verhaftung. Hinzu kommt, dass sie alles verloren haben soll: Wegen ihrer Haft konnte sie ihre Rechnungen nicht bezahlen und soll dadurch Haus, Auto und ihr Haustier verloren haben.

Eine Entschuldigung von der Polizei soll sie nicht erhalten haben. Und die Polizei untersucht den Bankbetrug noch immer und eine erneute Festnahme soll es nicht gegeben haben.

Künstliche Intelligenz macht immer wieder schwere Fehler. In einem Fall löschte ein KI-Tool binnen Sekunden die Arbeit eines Entwicklers aus. Die KI hatte eigenmächtig alle Sicherungen ignoriert und erklärte selbst, dass es sich um einen katastrophalen Fehler handele und die Daten nicht wiederhergestellt werden können: Eine KI ignoriert sämtliche Maßnahmen und löscht die gesamte Arbeit eines Entwicklers in Sekunden eigenmächtig aus