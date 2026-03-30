64 GB RAM kosten 700 Euro, ein Spieler sichert sich „eines der besten Angebote aller Zeiten“, zahlt läppische 6 Euro

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2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
64 GB RAM kosten 700 Euro, ein Spieler sichert sich „eines der besten Angebote aller Zeiten“, zahlt läppische 6 Euro

Arbeitsspeicher bleibt teuer, doch ein Nutzer hat Glück: Er zahlt 6 Euro für 64 GB RAM. Bei den aktuellen Preisen zahlt ihr derzeit eher 700 Euro oder mehr.

Trotz verschiedener Berichte, dass die Kosten für RAM wieder sinken sollen, bleiben die Preise auf einem hohen Niveau: Wollt ihr 64 GB DDR5-RAM kaufen, zahlt ihr derzeit mindestens 700 Euro, teilweise sogar noch mehr (via Geizhals.de).

Ein Nutzer hatte jetzt großes Glück: Denn er hat für 64 GB DDR5 nur 6,99 US-Dollar gezahlt. Umgerechnet sind das etwa 6 Euro. Einige Nutzer auf Reddit bezeichnen das jetzt schon als „eines der besten Angebote aller Zeiten.“

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
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6 Euro für 64 GB Arbeitsspeicher ist ein echter Glücksfall

Was hat der Nutzer genau gemacht? In seinem Post auf Reddit schreibt die Person, dass er in einem örtlichen Ausverkaufs-Shop Arbeitsspeicher gefunden habe. Dieser hing dort neben anderen Gegenständen.

Er erklärte, dass der Arbeitsspeicher nicht mit einem Preis gekennzeichnet gewesen sei und auch der Verkäufer nicht genau gewusst habe, wie er den Preis hätte ermitteln sollen. Der Verkäufer berechnete der Person am Ende 6,99 US-Dollar also umgerechnet nur knapp 6 Euro. Den Preis kann man auf dem Kassenzettel erkennen, den der Nutzer für seinen Post fotografiert hat.

Kann man so ein Glück auch bei uns haben? In Deutschland gibt es ebenfalls Geschäfte, die Gebrauchtware verkaufen, in der Regel handelt es sich um Sozialkaufhäuser.

Geschäfte, die sich auf Restposten spezialisieren, gibt es bei uns hingegen eher selten. Oftmals handelt es sich um Händler, die mit Großkunden zusammenarbeiten und nicht mit Privatkunden. Grundsätzlich kann man auch kistenweise Amazon-Retouren online bestellen, davon raten aber Experten dringend ab, da ihr hier selten wirtklich wertvolle Sachen erhaltet. Denn Amazon oder andere Verkäufer sortieren bereits vorher wertvolle Dinge aus.

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RAM wird seit Monaten immer teurer, doch ein Nutzer hat wohl Glück gehabt: Er bestellte sich einen Riegel Arbeitsspeicher und bekommt stattdessen gleich eine ganze Kiste geliefert. Bisher fehlen jedoch wichtige Beweise, die seinen Kauf wirklich belegen: Nutzer zahlt 280 Euro für Arbeitsspeicher, bekommt wohl versehentlich eine Kiste mit RAM geliefert, die viel mehr wert ist

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