Änderung von Google senkt den RAM-Verbrauch von KI drastisch, jetzt sinken erste Preise

RAM-Preise steigen seit Monaten. Doch Google hat eine Änderung für KI vorgestellt, die den Verbrauch von RAM drastisch senkt. Das könnte sich auch auf den Markt auswirken, wo die Preise steigen. Einige bleiben aber weiterhin skeptisch.

Was wurde vorgestellt? Google Research hat kürzlich TurboQuant vorgestellt, einen Komprimierungsalgorithmus, der den Speicherbedarf großer Sprachmodelle (LLMs) reduziert und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöht sowie die Genauigkeit beibehält. Davon berichtet das Magazin ArsTechnica.

Der Algorithmus ist ziemlich kompliziert, aber vereinfacht formuliert sinkt der RAM-Verbrauch von KI-Systemen deutlich. RAM, der derzeit von allen KI-Firmen gekauft wird. Diese Änderung könnte jetzt auch Auswirkungen auf den Markt haben, wo RAM derzeit sehr teuer gehandelt wird.

Update vom 29. März 2026, 11:45 Uhr: Erste Quellen berichten bereits von sinkenden Preisen. Wir haben Hinweise und eine Verlinkung dazu ergänzt.

Preise könnten sinken, viele Hersteller haben aber langfristige Verträge geschlossen

Erste Quellen berichten, dass sich die Änderung bereits auf den RAM-Markt auswirken soll (via X.com): Bei einer bekannten Marke soll der Preis laut Post bereits um bis zu 100 Euro gefallen sein.

Weiterhin gilt aber, dass viele Hersteller weiterhin langfristige Verträge über große Liefermengen von RAM geschlossen haben und hier vermutlich nicht einfach aussteigen können. Das heißt, wichtige Kapazitäten dürften weiterhin von den Verträgen mit KI-Firmen blockiert sein – außer es gibt Ausstiegsklauseln, bei denen Kapazitäten wieder freigegeben werden.

Einige Nutzer mutmaßen auch, dass die KI-Modelle jetzt einfach größer werden, da jetzt mehr Speicherplatz zur Verfügung stünde (via Reddit.com). Anstatt die Chance zu nutzen, dass man weniger RAM verbrauchen würde, würde man aktuelle KI-Modelle einfach größer machen.

Ein weiterer Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte: Viele Hersteller haben die Produktion auf teuren High Bandwidth Memory (HBM) umgestellt, der sich in normalen Computern nicht einfach einsetzen lässt. Bis die Preise daher wirklich sinken, könnte es einige Wochen und Monate dauern. Das wäre aber deutlich schneller, als es Analysten bisher angenommen hatten: Denn die gingen bisher davon aus, dass sich die Preise frühestens 2027 stabilisieren und wieder sinken werden.

OpenAI schaltet bald die Video-KI Sora ab. Sora soll schon länger finanzielle Probleme haben. Viele Nutzer hoffen jetzt darauf, dass sich das Ende auch auf RAM- und Speicherpreise auswirken könnte. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Nach Abschaltung einer der größten KI-Apps hoffen Nutzer auf Ende der RAM-Krise, doch wie wahrscheinlich ist das?