Die lang erwartete Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne für den PC ist da. Wir sagen euch, wieso sich das Addon auf Steam so richtig lohnt.

Am 9. Januar war es endlich so weit, Monster Hunter World: Iceborne erschien über Steam für den PC. Seitdem erfreut es sich an großen Spielerzahlen. Und das auch vollkommen zurecht. Wir verraten euch 5 Gründe, wieso das Addon Monster Hunter World nochmal besser macht.

1. Neue verfügbare Optionen

Da die Optionen des Grundspiels dem Addon Iceborne nicht mehr gerecht wurden, bekamen die Menüs einige Verbesserungen:

Einige Kategorien wie Controller- oder Grafikeinstellungen sind neu angeordnet

Eine Option namens Gamepad-Tastensymbole ist hinzugefügt. Damit könnt ihr das Symbol eurem benutzten Gamepad anpassen

Ihr könnt jetzt eure Audio-Einstellungen für den Hintergrund ändern

Eure Kamera ist nun flexibler einstellbar

Ihr könnt im Gamepad-Modus eure Vibration anpassen

Eure Tastatur-Einstellungen sind dem neuen Content angepasst

2. Die verbesserte Steuerung

Wichtiger als die Menüs ist jedoch die Steuerung. Die Steuerung gehörte mit zur größten Kritik des Grundspiels. Da haben die Entwickler nochmal ordentlich geschraubt.

Das sind die Verbesserungen mit Maus und Tastatur:

Die Maussteuerung in den Menüs ist verbessert

Der Mauszeiger kann auch im Fenster-Modus das Fenster verlassen (dafür die Maussteuerung der Kamera deaktivieren)

Ein Posen-Button wurde dem Chat hinzugefügt

Das Spiel kann über die Titelleiste minimiert oder geschlossen werden

Einige Tastatur-Befehle, die mehrere Schritte erforderten, können nun mit einem Klick ausgeführt werden

Mit den Tasten 1 – 8 könnt ihr ab sofort Tastatur-Short-Cuts abrufen

Das Fadenkreuz eurer Waffe und eurer Schleuder ist nun eins

Ihr könnt mit Iceborne verschiedenen Aktionen nun Tasten zuweisen, wie etwa „Sprinten“ oder „Waffe wegstecken“

Mögliche Fehlklicks mit der Maus sind verringert

Eine neue Einstellung ermöglicht es, per Tastendruck ein Tortenmenü aufzurufen und eine Abkürzung zu nutzen

Das sind die Verbesserungen mit Controller am PC:

Die Gamepad-Short-Cuts können nun auch mit Maus und Tastatur abgerufen werden

Ihr müsst nicht länger zwischen den beiden Short-Cut-Typen wählen.

Sowohl Gamepad- als auch Tastatur-Short-Cuts sind jederzeit verwendbar

Sämtliche Short-Cuts teilen sich ein Tortenmenü

3. Die erweiterten Grafikeinstellungen

Auch an den Grafikeinstellungen hat sich einiges getan. Hierbei sind die Entwickler auf viele Wünsche der Spieler eingegangen:

Capsule Ambient Acclusion – Anpassung an das Umgebungslicht

Contact Shadows – Im Einklang mit Ambient Acclusion

Ultrawide-Unterstützung – Jetzt auch 21:9

Schneequalität – Umgebung der neuen Region anpassen

HRD – Dynamikumfang für bessere Leistung von 64 Bit auf 32 Bit reduziert

Zusätzliches Texturen-Paket – Mit 45 GB mehr Speicherplatz bei noch höherer Auflösung zocken

Solltet ihr eine AMD-Radeon-Grafikkarte verwenden, könnt ihr euch über Fidelity FX CAS, also kontrast-adaptives Schärfen freuen. Dadurch sollte euer Iceborne-Erlebnis sogar noch besser aussehen. Aber auch die NVIDIA-User gehen nicht leer aus. Die PC-Version von Iceborne unterstützt nun DirectX12. So können auch diese Spieler neue Grafikeffekte genießen.

4. Kommt gleich mit zusätzlichen Updates

Vom Content mal abgesehen, kommt Monster Hunter World: Iceborne auf dem PC gleich mit zusätzlichen Updates. Inbegriffen sind Verbesserungen aus diversen Konsolen-Patches.

Das macht euer Spielerlebnis auf dem PC von Anfang an flüssiger und ihr spart euch die Umwege, die Konsolen-Spieler noch gehen mussten. Das Questsystem wurde verbessert und ihr spart euch nerviges Rausfliegen. Außerdem kommt euer Endgame-Gebiet „Die Leitlande“ gleich mit allen Verbesserungen. Ihr könnt eure Biome festlegen und anpassen und das sogar vor Ort.

Durch den Vorlauf der Konsolen-Version bekommt ihr als PC-Spieler viele Fehler erspart. Komfort-Einstellungen und Balancing werden euch somit bei Iceborne gleich mitgeliefert.

5. Richtig viel neuer Content

Die wichtigste Neuerung ist aber wohl der neue Content von Iceborne. Der Spieler bekommt hier richtig viel für sein Geld. Neben mindestens 50 Stunden neuer Story kommen unzählige Spielstunden bei Events oder im Endgame-Gebiet der Leitlande hinzu.

Es erwarten euch:

Der Master-Rang

Ein neues Waffen-Tool

Ein neues Gebiet

Dazu ein neues Hauptquartier

Viele neue Monster

Alle Monster aus dem Grundspiel

Unterarten von Monstern aus dem Grundspiel

Wiedersehen mit Monstern früherer Monster-Hunter-Teile

Was ist der Master-Rang? Das ist die neue Schwierigkeitsstufe in Iceborne. Sie bietet auch geübten Jägern eine neue Herausforderung. Der Master-Rank schließt sich an den Low- und den High-Rank aus dem Grundspiel an. Mit ihm kommen selbstverständlich auch neue Ausrüstungsgegenstände sowie einiges an Klopp-Spaß.

Welches Waffen-Tool ist neu? Hierbei handelt es sich um die Klammerklaue (clutch-claw). Diese neue Waffe habt ihr automatisch ausgerüstet. Ihr könnt mit der Klammerklaue das Monster über einen Greifhaken attackieren. So könnt ihr schnell Distanz verringern und Teile der Biester verwunden. Außerdem gibt es euch die Möglichkeit, großen Schaden anzurichten.

Welches neue Gebiet kommt auf euch zu? In Monster Hunter World: Iceborne dreht sich die Story um die Raureif-Weife. Dieses wunderschöne Schneegebiet beinhaltet das Hauptquartier Seliana. Diese neue Stadt bietet euch mehr Übersichtlichkeit und kürzere Laufwege als Astera. Außerdem könnt ihr endlich in eurer Versammlungsstätte alles erreichen.

Was können die neuen Monster? Die Liste der Monster aus der Iceborne-Erweiterung ist vielseitig. Natürlich steht ihr Eiswelt-Biestern gegenüber, die durchaus auch mal durch Schnee schwimmen. Aber auch an alten Bekannten mangelt es nicht. Ihr könnt jedes eurer Lieblingsmonster aus dem Grundspiel auch im Master-Rang besiegen. Und vielleicht sogar einen neuen Liebling für euch entdecken.