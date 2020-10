5 nützliche Dinge in ESO, die ihr bei Langweile im MMORPG machen könnt

The Elder Scrolls Online bietet massenweise Content und Aktivitäten für Spieler. Doch was tun, wenn doch mal Langeweile im großen MMORPG aufkommt? Dazu haben wir bei MeinMMO ein paar Tipps für euch.

Wie in vielen MMORPGs gibt’s in ESO massig Quests, Dungeons und Raids sowie PvP-Eskapaden zu bestehen. Doch was tun, wenn man auf all das keinen rechten Bock hat oder schon alles durchgespielt hat? Dann könnt ihr euch der Langeweile hingeben oder welche von den folgenden Aktivitäten ausführen.

Die Reihenfolge der Aktivitäten ist rein zufällig und spiegelt keien Wertung wider.

1 – Fischen

Warum ist das interessant? Angeln gilt auch in der echten Welt als gemütliche Tätigkeit, um zu entspannen. Dasselbe ist auch in MMORPGs der Fall und es gibt viele Spieler, die Stunden mit dem Angeln verbringen können.

Macht es also genauso. Holt euch ein paar starke Köder, sucht euch einen Angel-Spot in eurer Lieblingszone und werft die Rute aus. Je nach Gewässer braucht ihr andere Köder, solltet ihr fürs Fischen nur „gebrauchte Köder“ bekommen, habt ihr den falschen Köder verwendet. Die richtigen Köder sind:

See Innereien Bitterfisch Fluss Insektenstücke Blaubarsch Meer Würmer Döbel Trübes Gewässer Krabbler Fischroggen

Nicht nur Echsen fischen gerne.

Als Lohn der Mühen gibt es neben Fischen auch nasse Jutesäcke, in denen wertvolle Items sein können. Und aus den Fischen könnt ihr womöglich die seltene Ressource „perfekter Fischroggen“ erhalten, die für die begehrten XP-Tränke gebraucht werden.

2 – Transmutationssteine farmen

Warum sollte ich das machen? Transmutationskristalle sind ungemein wertvoll, den man bracht sie, um die Eigenschaften von Items zu verändern. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn ihr ein tolles Item habt, aber die aktuelle Eigenschaft halt so gar nicht zu eurem aktuellen Build passen will.

Außerdem werden Transmutationskristalle mit dem Release vom Update 28 noch wichtiger, da ihr damit bereits freigespielte Items aus eurer Sammlung jederzeit neu craften könnt. Dazu braucht es auch Transmutationskristalle.

Für Transmutationen braucht ihr Kristalle.

Die Klunker bekommt ihr dann aus verschiedenen Aktivitäten, die ihr immer wieder machen könnt:

Erstes tägliches Zufallsverlies

Gelöbnisse der Unerschrockenen

Wöchentliche Prüfungs-Quests

Ranglisten für Arena, Prüfung und Schlachtfelder

Abschlussbelohnungen für Allianzkrieg-Kampagnen

Mahlstrom-Arena im Veteranen-Modus

Drachenstern-Arena im Veteranen-Modus

Außerdem gibt’s täglich Kristalle, wenn ihr 20.000 Allianzpunkte im PvP verdient.

3 – Crafting-Schriebe erledigen

Darum ist das eine gute Idee: Vor allem wenn ihr mehrere Charaktere habt, solltet ihr stets jeden Tag bei jedem die Handwerks-Aufgaben erledigen. Das hat gleich mehrere Vorteile:

Ihr bekommt Erfahrungspunkte

Ihr bekommt Belohnungen in Form von Rezepten und Ressourcen

Ihr könnt Schatzkarten zu besonders ergiebigen Ressourcen finden

Ihr levelt euer Handwerk

Ihr bekommt Gold

Ihr könnt wertvolle Meisterschriebe bekommen

Gerade letztere sind begehrt, denn sie lösen wiederum spezielle Crafting-Quests aus. Dafür gibt’s dann wieder Schriebscheine, mit denen man seltene Motive, Items oder Einrichtungsgegenstände fürs Housing kaufen könnt.

Crafting ist immer ein guter Zeitvertreib.

Bedenkt auch, dass die Goldbelohnung für das Handwerk auch nicht übel ist. Ihr könnt mehrere Tausend Gold pro Charakter verdienen und wenn ihr das mit mehreren Helden macht, regnet es das Geld nur so.

4 – Haus einrichten

Deswegen ist das spaßig: Seit Update 27 macht das Housing in ESO noch mehr Freude als es eh schon der Fall war. Denn jetzt könnt ihr in den Häusern des Spiels nicht nur allerlei Kram aufstellen, ihr könnt auch eure Assistenten und Pets auf programmierbaren Pfaden durch eure Bude tappen lassen.

Das wird mit dem neu kommenden Feature der Hausgäste aus Update 28 noch besser. Denn dann habt ihr noch mehr NPCs, die ihr in eurem Haus verteilen könnt und die euer Domizil noch lebendiger machen.

So schön kann eure Wohnung aussehen.

Zusätzlich zu den Freuden eines schön eingerichteten Eigenheims gibt es noch nützliche Dinge, wie die eigene Werkbank oder eine jederzeit zugängliche Truhe. Wer also Langeweile hat, der kann sich hier stundenlang austoben und epische Inneneinrichtung etablieren.

Wenn ihr dazu noch Hilfe benötigt, findet ihr hier 8 nützliche Housing-Tipps von unserer Autorin Larissa Then.

5 – Role-Play betreiben

Deswegen ist das eine gute Idee: The Elder Scrolls Online ist ein Paradies für Rollenspieler. Die lebendige Welt mit der reichhaltigen Lore lädt einfach dazu ein, sich voll in seiner Rolle aufgehen zu lassen. Dann seid ihr nicht mehr einfach nur ein Spieler, der mit seiner Nachtklinge ein paar Dungeons machen will. Ihr verhaltet euch stattdessen im Spiel authentisch wie Rashea Flinkralle, die listige Khajiit-Diebin, die auf der Suche nach Gefährten für einen Raubzug in den Weißgoldturm ist.

Sogar als Narr könnt ihr in ESO auftreten und eure Rolle durchziehen.

Euer Rollenspiel könnt ihr dann im Chat ausspielen, aber auch die zahlreichen Emotes im Spiel erlauben vorzügliches Rollenspiel. So könnt ihr eure Helden auf vielfältige Art trinken und essen lassen, könnt diverse Instrumente spielen und euch gelangweilt an die Wand lehnen. Dazu kommen noch zahlreiche „Persönlichkeiten“, die euer gesamtes Animationsprofil verändern, beispielsweise zu der würdevollen Haltung eines Fürsten, der grimmigen Pose eines Attentäters oder dem albernen Herumgekasper eines Hofnarren.

Um gleichgesinnte fürs Rollenspiel zu finden, bieten sich spezielle RP-Gilden an. Die findet ihr im Gildenfinder unter den entsprechenden Beschreibungen. Stellt euch einfach vor und überlegt euch eine schöne Rolle für euren ESO-Helden. Wie spaßig Rollenspiel in ESO abläuft, erklärt euch hier unsere MeinMMO-Autorin Larissa Then.