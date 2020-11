4 MMOs, in denen Drogen eine Rolle spielen

MMOs und MMORPGs bieten die Möglichkeit, in riesige Welten einzutauchen und diese auf eigene Weise zu erkunden und zu erleben. Dabei schlüpft man in Rollen und tut Dinge, die man im wahren Leben wohl nicht tun würde. Dazu gehört für viele auch der Konsum oder Handel mit Drogen. Wir stellen spiele vor, in denen das Rauschmittel jedoch eine Rolle spielt.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste haben wir uns spezifisch MMOs gesucht, in denen Drogen eine Rolle spielen. Die Übersicht soll vor allem unterhalten, bietet aber auch die Möglichkeit, zu schauen, wie diese Substanzen in den verschiedenen Titeln eingesetzt und dargestellt werden.

Denn in fast allen MMOs und MMORPGs findet man Alkohol, häufig in Verbindung mit einem verschwimmenden oder wackelnden Bildschirm. Andere nutzen „Stimulationen“ als eine Art Heiltrank. Doch einige Spiele gehen noch weiter und bringen härtere Drogen ins Spiel.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt auch kein Ranking dar. Wenn ihr noch andere Spiele kennt oder lustige Anekdoten teilen möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, die Kommentare unter dem Artikel hier auf MeinMMO zu nutzen.

GTA Online

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rockstar Games | Plattform: Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC | Release-Datum: September 2013 | Modell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? GTA Online ist der Multiplayer zu Grand Theft Auto V. Ihr erstellt einen Charakter und begebt euch in die riesige und offene Spielwelt. Dabei laden euch Lester, ein spezieller Freund, und weitere Charaktere die man aus der Story von GTA 5 und dem gesamten GTA-Universum kennt, immer wieder zu neuen Mission ein.

Durch die Missionen erhaltet ihr Geld, kauft euch Waffen, Gebäude und Fahrzeuge, um damit noch mehr Geld zu verdienen. Das Ziel ist, möglichst viele Einnahmequellen für Geld zu schaffen, damit ihr euch die neuen Inhalte wie Autos, Immobilien und Waffen leisten könnt, die Rockstar regelmäßig in GTA 5 Online einbaut.

Welche Drogen gibt es im Spiel?

Alkohol

Kokain

Marihuana

Heroin

Steroide

Methamphetamine

Das Inhalieren von Gasen

Kaktus-Pflanzen, die Halluzinationen hervorrufen

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Welche Rolle spielen Drogen? In GTA Online trefft ihr immer wieder auf Charaktere, die Marihuana rauchen, Alkohol trinken oder sich mit Steroiden aufpumpen.

Doch auch ihr selbst kommt mit den Drogen in Kontakt. So könnt ihr selber eine Marihuana-Farm gründen und das Weed verkaufen. Auch andere Drogen lassen sich herstellen, wie Meth in einem dafür vorgesehenen Labor. Dabei könnt ihr sogar in die Rolle eines CEOs für ein riesiges Drogen-Business schlüpfen und sogar andere Spieler als Kuriere anstellen.

Allerdings könnt ihr keine Drogen an andere Spieler verkaufen. Dafür könnt ihr andere Spieler in euer Apartment einladen und ihnen die Bong anbieten, die auf dem Wohnzimmer-Tisch steht. Sie können dann bei euch Gras konsumieren oder über euren Alkoholvorrat herfallen.

Der Konsum hat Auswirkungen auf euren Charakter im Spiel. Wenn ihr einen über den Durst getrunken habt, torkelt der Charakter unkontrolliert im Spiel. Beim Autofahren wird oft das Lenkrad verrissen. Um eine geheime Mission freizuschalten, müsst ihr sogar betrunken sein.

Auch wegen dieser Vielseitigkeit gehört GTA Online zu den besten MMOs für Rollenspieler.

Wie werden die Drogen dargestellt? GTA Online geht mit dem Thema eher offen um. Man kann sich theoretisch ein Drogen-Imperium aufbauen und darüber sogar viel Ingame-Geld verdienen. Sollte die Drogenfarm auffliegen und von der Polizei gestürmt werden, verliert ihr euer Drogenprodukt und müsst wieder von vorn mit der Produktion starten.

Wer also schon immer in die Rolle eines Drogen-Bosses schlüpfen wollte, kann dies in GTA Online tun.