Wohlstand durch Arbeit? 38 Prozent der Gen Z könnten aus einem anderen Grund die reichste Generation aller Zeiten bilden

Alles wird teurer. Für viele aus der Gen Z ist es heute schwierig, sich ein Vermögen aufzubauen. Trotzdem könnten ausgerechnet Teile dieser Generation in Zukunft so reich werden wie keine zuvor. Ein Grund dafür liegt aber leider nicht auf dem Gehaltszettel, sondern ganz woanders.

Beim Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild von Mimi Thian auf Unsplash.

Warum könnte die Gen Z zur reichsten Generation werden? Das Stichwort heißt: Erbschaft. Bis 2045 sollen laut einer Prognose von Cerulli Associates rund 84 Billionen US-Dollar übergeben werden.

Ein Großteil davon soll bei der Gen X (1965-1980) und den Millennials (1981-1996) landen. Aber immerhin 38 Prozent der Gen Z rechnen laut dem Tech-Magazin Xataka damit, ebenfalls eine Erbschaft zu erhalten.

Das bedeutet natürlich nicht, dass 38 Prozent der jungen Menschen dann automatisch reich werden. Wie groß das jeweilige Erbe ausfällt, unterscheidet sich enorm. Zusammen mit dem steigenden Einkommen der Generation könnte der Vermögenstransfer ihre wirtschaftliche Bedeutung aber weiter erhöhen.

Wie hoch steigt das Einkommen der Gen Z? 2023 kam die junge Generation weltweit laut Bank of America auf ein Einkommen von rund 9 Billionen US-Dollar.

Bis 2040 sollen daraus 74 Billionen US-Dollar werden. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle, dass immer mehr junge Menschen ins Berufsleben einsteigen und entsprechend Geld verdienen.

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Gen Z könnte mit ihrem Geld die Wirtschaft verändern

Wofür gibt Gen Z ihr Geld aus? Klassische Ziele, wie ein Haus, erscheinen für Gen Z nur schwer erreichbar. Laut Xataka geben sie ihr Geld eher für Reisen, Online-Shopping und kleinere Luxusgüter aus.

Sollte die Gen Z in den kommenden Jahren tatsächlich deutlich vermögender werden, könnte dieses Konsumverhalten daher auch Auswirkungen auf Unternehmen und Märkte haben. Die Bank of America erwartet, dass die Gen Z zu einer der Generationen werden könnte, die Wirtschaft, Märkte und gesellschaftliche Systeme besonders stark verändert.

Was denkt ihr darüber? Glaubt ihr, dass Gen Z tatsächlich einmal die reichste Generation der Geschichte sein könnte? Und welche Rolle werden Erbschaften dabei spielen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Während ein Teil der Gen Z also künftig durch Erbschaften zu mehr Vermögen kommen könnte, sieht ein Millennial-Millionär noch einen ganz anderen Weg. Seiner Meinung nach war es noch nie so einfach, sich selbst Wohlstand aufzubauen. Warum er findet, dass Gen Z dafür „keine Ausreden“ hat, lest ihr auf MeinMMO.