Weil er einen Tag nicht auf Social Media postete, alarmierten die Fans eines Wander-Influencers die Bergrettung

Einfach Mal offline sein und die Natur genießen: Was für viele der Reiz am Wandern ist, führte nun zu einem kuriosen Rettungseinsatz.

Bei dem Titelbild handelt es sich um eine Collage bestehend aus einer Aufnahme des Influencers via Facebook und einem Symbolbild von Pexels.

Was hat es mit dem Influencer auf sich? Der Schweizer Dave Bürgler teilt unter dem Namen Firekeeper alpine Wanderungen, die er mit seinem Hund unternimmt. Auf seiner Facebook-Seite teilt er Aufnahmen von atemberaubenden Ausblicken vor strahlend-blauem Himmel, aber auch, was passiert, wenn es mal regnet.

Bürgler teilt seine Wanderungen unter anderem auch deshalb, um als Content Creator genug zu verdienen, dass er davon leben und das ganze Jahr in der Natur unterwegs sein kann. Dafür postet er regelmäßig, oft mehrmals am Tag. Als die Updates nun ausblieben, waren Fans besorgt.

Während Bürgler quasi viel Aufmerksamkeit auf sich zog, müssen andere Content Creator dafür haufenweise Blödsinn anstellen.

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Influencer hatte einfach nur keinen Empfang

Das ist vorgefallen: Am Dienstag, dem 25. August 2026, gerieten Fans in Sorge, nachdem Bürgler während seiner Wanderung auf dem Pfunderer Höhenweg über 18 Stunden nichts von sich hatte hören lassen. Eine besorgte Frau verständigte schließlich die Bergrettung, die eine Suchaktion starteten.

Noch am selben Abend gab es aber Entwarnung: Die Rettungskräfte trafen den Influencer unversehrt auf seiner Wanderroute an. Später meldete sich Bürgler selbst in einer begrenzt verfügbaren Story auf Facebook.

Mir ist klar geworden, dass mein zweitägiges Schweigen eine gewisse Panik ausgelöst hat. Ich hatte einfach kein Netz und das Wetter war so schlecht, dass ich beschlossen habe, für einen Tag zu pausieren. Bürgler via stol.it

Das sei auch die richtige Entscheidung gewesen, wie er später mit einem Foto des Bergpfades zeigte. Dabei handelt es sich um eine sogenannte ausgesetzte Stelle, also einen Abschnitt, der zu zwei oder mehreren Seiten steil abfällt. Dort besteht durchaus Absturzgefahr (via Tharun Touren).

Der Vorfall zeigt auf unterhaltsame Weise, was passiert, wenn die Abgeschiedenheit beim Wandern und die unvorhersehbare Natur mit der Erwartung an Influencer kollidieren, immer online und erreichbar zu sein. Bürger selbst möchte solche Situationen in Zukunft aber offenbar vermeiden und ruft seine Fans auf, sich keine Sorgen zu machen, wenn für ein oder zwei Tage keine Updates kämen:

Ich habe viel Erfahrung und weiß, was ich tue, auch wenn natürlich immer etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Ich danke trotzdem allen, die sich Sorgen um mich gemacht haben. Entschuldigung, dass ich so eine Panik ausgelöst habe. Bürgler via stol.it

Abschließend bedankt sich der Alpinist noch bei den „sehr verständnisvollen Rettungskräften.“ Etwas Humorvolles kann Bürgler der ganzen Aufregung dennoch abgewinnen: Denn immerhin hätten die Medien ihn als „sehr bekannten“ Influencer bezeichnet. Nun dürfte er zumindest ein Stück näher an seinem Vorhaben sein, Vollzeit-Creator zu sein.

Wie geht ihr mit dem Gefühl um, immer erreichbar zu sein? Nennt uns in den Kommentaren eure Strategien, um bewusst offline zu sein.

So kurios die Story auch wirkt, ist Bürgler doch nicht der erste Influencer, der für einen Rettungseinsatz in den Bergen sorgte. Die ganze Story erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Mit einem PC auf dem Rücken wollen 2 Twitch-Streamer einen Berg erklimmen: müssen sich nach 10 Stunden von einem Helikopter abholen lassen