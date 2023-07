Zur Hochzeit von Bitcoin und Co. schmuggelten sogar einige Personen teure Grafikkarten. Hier haben die chinesischen Behörden immerhin eine Bande mit einer Beute im Wert von über 200.000 Euro erwischt. Das zeigt auch, was damals für ein großer Bedarf nach solchen Grafikkarten herrschte:

Es passiert in regelmäßigen Abständen, dass Leute dabei erwischt werden, wenn Schmuggler und Schmugglerinnen Hardware am Zoll vorbeibringen wollen.

Durch seine seltsame Haltung und Gangweise war er den Zollbeamten aufgefallen. Wäre er “normal” gelaufen, wäre er am Ende nicht aufgefallen, was jedoch auch nicht sicher ist. Denn die chinesischen Grenzbehörden schauen aktuell genau hin, da sich solche Schmuggelfälle derzeit häufen.

Wie wurde er festgenommen? Am 29. Juni wurde der Mann bei dem Versuch festgenommen, von Macau auf das chinesische Festland zu gelangen (via tomshardware.com ). Zollbeamte, die die einreisenden Reisenden beobachteten, waren der Meinung, dass der Mann “in einer abnormalen Haltung ging”.

In China wurde ein Nutzer festgenommen, der Hardware-Komponenten über die Grenze schmuggeln wollte. Insgesamt geht es im aktuellen Fall um 306 Prozessoren, die er versteckte, um sie am Zoll vorbeizuschmuggeln. Das ist nicht der erste Fall von geschmuggelten Prozessoren in China .

