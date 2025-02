3 gute Anime-Games auf Steam, die aktuell weniger kosten als zwei Bände von One Piece

Anime-Games gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es Konsolen gibt. Die ersten Dragon-Ball-Games erschienen schon auf dem Famicom. Auch Steam hat einige Spiele zu bekannten Serien. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes empfiehlt euch 3, die aktuell im Angebot sind.

Anime-Games haben eher einen mittelmäßigen Ruf, viele Titel schaffen es nicht, die Qualität anderer Genre-Vertreter zu erreichen. Ich genieße aber auch die schlechten Spiele. Trotzdem gibt es auch gute Anime-Games, die sich für Fans verschiedener Serien durchaus lohnen.

3 empfehlenswerte Titel, die aktuell sogar für unter 10 € auf Steam im Angebot sind, falls ihr statt mehrerer Mangas zu kaufen, lieber ein Anime-Game zocken wollt, empfehle ich euch in dieser Liste 3 gute Spiele.

Tausende Gegner verprügeln mit den Strohutpiraten

Wer die Dynasty Warriors -Spiele von Koei Tecmo kennt, der wird wissen, worauf man sich in One Piece: Pirate Warriors 4 (via Steam) einlässt. Mit den bekannten Figuren aus der Anime- und Manga-Serie prügelt ihr euch durch unzählige Horden von Gegnern. Dabei passt die Anime-Lizenz perfekt auf das bekannte Spielprinzip.

Wer wollte nicht schon immer tausende Marinesoldaten als Ruffy, Kaido oder Whitebeard verkloppen? Im Verlauf der Geschichte spielt ihr diverse Ereignisse der Story nach, später gibt es sogar ein alternatives Szenario. 43 spielbare Charaktere gibt es im Base-Game, und wer dann noch nicht genug bekommen kann, kann die Kämpferriege mit DLC-Figuren erweitern.

Einen großen Fokus auf die Story sollte man aber nicht erwarten. Warriors-Titel setzen auf das Spektakel großer Schlachten. Wer aber Lust hat, als Pirat den Kopf auszuschalten und durch Schlachtfelder zu wüten, der hat hier einen perfekten Titel. Und das Beste ist, ihr könnt es sogar im Koop spielen.

Spektakulär das Finale von Naruto spielen

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 (via Steam) ist ein typischer 3D-Arena-Fighter, aber meiner Ansicht nach auch der beste des Genres. Kein Spiel schafft es, die Anime-Kämpfe so spektakulär in ein Spiel zu packen wie Ultimate Ninja Storm 4.

Mit über 100 Charakteren könnt ihr euch gegen Bot oder eure Freunde prügeln. Das große Highlight ist aber der Story-Modus, der das Finale von Naruto nacherzählt. Große Kämpfe werden dann wie spektakuläre Bosskämpfe mit Quick-Time-Events und spektakulären Effekten inszeniert. Für mich ist es die beste Art, das Finale der Serie noch mal zu erleben.

Das Spiel präsentiert sich im schönen Cel-Shading-Look und ist damit auch nach fast 9 Jahren eines der schönsten Anime-Games aller Zeiten und damit eine würdige Adaption eines der beliebtesten Animes aller Zeiten.

Skurrile Fähigkeiten und ein einzigartiges Charakter-Design

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (via Steam) ist ein Remaster eines PS3-Spiels, das die beliebte Manga-Reihe als 2D-Prügler adaptiert. Den großen Fokus gibt es auf die große Charakter-Riege und die skurrilen Fähigkeiten, die sich von klassischen Anime-Power-Ups unterscheiden.

Ich hab es sehr genossen, dass die Story keinen großen Fokus gehabt hat. Der Singleplayer konzentriert sich auf verschiedene Challenge-Kämpfe, die durchaus richtig knackig werden können. Zusätzlich dazu steckt das Spiel voller Fan-Services. Unzählige freischaltbare Kostüme und Sprüche haben mich als JoJo-Fan schwärmen lassen.

Im Kampf gegen Freunde zeigt das Kampfsystem dann sein ganzes Potenzial, das für Fans des Genres auch genug Tiefe bringt, um mit Charakteren zu experimentieren. Hierbei muss man aber auch den Online-Modus kritisieren, der einen mittelmäßigen Netcode hat, weshalb es länger dauern kann, Online-Gegner zu finden. Als großer Fan von Tekken und Street Fighter habe ich diesen Prügler auch jede Sekunde geliebt.

Im Zuge dessen kann man aber auch noch Dragon Ball FighterZ empfehlen, das als grandioser 2D-Prügler aktuell auch im Angebot ist.

Bis wann sind die Spiele im Angebot? Jedes der genannten Spiele ist bis zum 17. Februar 2025 für unter 10 € im Angebot auf Steam.

Welches Anime-Game könnt ihr empfehlen und welche Serie sollte endlich ein vernünftiges Spiel bekommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eines der größten Highlights für Anime-Fans war letztes Jahr ein neues Dragon-Ball-Spiel: Das neue Spiel zu Dragon Ball auf Steam, PS5 und Xbox ist ein Traum für Fans – Doch eine Sorte Spieler könnte enttäuscht werden