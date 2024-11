2 Dinge könnten der Grund sein, dass ein neues Anime-Spiel in einem Land verboten wird

Fans eines Animes können sich auf eine neue Videospielumsetzung freuen – nur nicht in Australien. Denn dort wird der Titel gebannt, obwohl er in anderen Ländern sogar für unter 18-Jährige zum Verkauf steht.

Was ist das für ein Videospiel? Im kommenden Jahr soll das erste echte Kampfspiel zu Hunter x Hunter erscheinen. In Hunter x Hunter Nen x Impact können Spieler aus einer großen Auswahl an Charakteren aus dem Anime wählen und mit ihnen in 3-vs-3-Tag-Team-Kämpfen antreten. Dabei gilt es, durch unterschiedliche Schlagkombos den Gegner zu besiegen.

Zu den Charakteren zählen Protagonist Gon Freecss oder Killua Zoldyck. Im Online-Modus können sich zwei Spieler miteinander duellieren. Alternativ sind auch Kämpfe gegen CPU-Gegner möglich. Der Titel soll sowohl für Steam als auch für PS5 erscheinen.

Alles in allem hört sich der Anime-Titel so wie viele andere Beat’em Ups an, die durch Animes entstanden sind. Andere Spiele wie Naruto: Ultimate Ninja Storm sind in Australien erhältlich und erfordern nur elterliche Aufsicht bei Spielern unter 15 Jahren. Doch Hunter x Hunter wurde komplett für den Verkauf gesperrt.

Damit ihr einen Eindruck vom Spiel gewinnt, zeigen wir euch hier den Trailer zu Hunter x Hunter Nen x Impact:

Australien hat den Ruf, Videospiele schnell zu bannen

Was ist der Grund für den Bann? Das Australia Classification Board (ACB) ist dafür verantwortlich, die Freigabe für Videospiele zu erteilen. Auf ihrer offiziellen Seite haben sie allerdings keinen Grund genannt, wieso das Videospiel zu Hunter x Hunter nicht in den Verkauf in Australien darf.

Was könnte problematisch sein? Es könnte zwei mögliche Gründe für die Verweigerung geben:

Möglicherweise könnten sexuelle Handlungen an Kindern unter 18 Jahren ein Grund sein. Einige der Charaktere sind noch unter 18 Jahren und Spiele wie Blade Runner: Enhanced Edition wurden dafür in der Vergangenheit gebannt.

Die Verharmlosung von Drogen könnte ebenfalls ein Grund sein. In Hunter x Hunter ist die Droge D² ein Thema. Andere Videospiele wie Wasteland 3 wurden deshalb ursprünglich nicht zum Verkauf freigegeben.

Allerdings handelt es sich dabei nur um Spekulationen. Die wahren Gründe werden wir vermutlich nicht mehr erfahren.

Wieso ist Australien so streng? Australien führt schon seit mehreren Jahrzehnten strenge Richtlinien durch, um Videospiele einzustufen. In der Vergangenheit wurden zahlreiche Games wie Hotline Miami 2: Wrong Number und Risen gebannt. Andere Spiele wie South Park: The Stick of Truth und The Witcher 2 wurden zumindest nach erneuter Beurteilung freigegeben.

Im Gegensatz zu Australien wird Hunter x Hunter Nen x Impact von der USK sogar schon ab 12 Jahren in Deutschland freigegeben. Hier haben belastende Themen wie Tod, Mobbing und Sucht sowie Gewalt zur Altersfreigabe geführt.

Der Manga zu Hunter x Hunter ist immer noch nicht beendet worden. Yoshihiro Togashi, der Schöpfer der Geschichte, hat bereits verraten, wie der Manga enden wird. Er hat das Ende bereits für den Fall verraten, dass er unerwartet sterben sollte: Autor enthüllt das Ende des Mangas, den er seit 25 Jahren zeichnet, für den Fall, dass er stirbt