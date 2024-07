Alle warten auf das neue Spiel zu Dragon Ball, aber ein anderes Anime-Game solltet ihr dabei nicht übersehen

Im Oktober erscheint das neue Spiel zu Dragon Ball. Anime-Fans sollten aber auch ein anderes Spiel auf dem Schirm haben. Um welches Spiel es geht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Welcher Anime bekommt ebenfalls ein Spiel? Aktuell freuen sich viele Anime-Fans auf ein neues Spiel im Dragon-Ball-Universum, das euch jede Menge ikonische Charaktere verspricht. Dabei solltet ihr die Ankündigung zu einem anderen Spiel aber nicht verpassen, denn das basiert auf einem Anime, der für viele Fans genauso ikonisch sein könnte.

Bleach bekommt sein eigenes Kampfspiel, das den Titel BLEACH Rebirth of Souls trägt und euch in die Rolle der bekannten Anime-Helden schlüpfen lässt. Ein genaues Release-Datum gibt es bislang nicht. Erscheinen soll das Spiel aber für den PC (via Steam), die PS4/PS5 und Xbox Series.

Ein Trailer gibt euch einen Vorgeschmack auf den Kampfstil des Anime-Protagonisten:

Worum geht es in Bleach? Der Anime verfolgt die Geschichte des Schülers Ichigo, der Geister und Shinigamis (Todesgötter) sehen kann. Um guten Seelen beim Übergang ins Jenseits zu helfen, schließt er sich Geisterwesen an und beginnt seinen Kampf gegen die bösen Seelen der Welt.

Im Spiel schlüpft ihr dann in die Rolle von Ichigo oder anderen bekannten Charakteren des Animes und kämpft im Duell gegen eure Gegner.

Wie der Trailer zeigt, erinnert das Gameplay ein wenig an Spiele wie Tekken oder Street Fighter, bei denen ihr euch auf einer Ebene gegenübersteht und mit verschiedenen Attacken und Spezialfähigkeiten aufeinander draufhaut.

BLEACH Rebirth of Souls verspricht, dass jeder Charakter einzigartige Fähigkeiten haben wird, mit denen man die Schwachstellen der Gegner ausnutzen kann. So wird vermutlich der Charakter Uryu Ishida überwiegend mit seinem Bogen aus der Ferne angreifen und nur selten in den direkten Nahkampf gehen.