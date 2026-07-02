Passend zur WM: 3 Fußball-Animes, die neben Captain Tsubasa und Die Kickers ein Muss für Fans sind

Europa befindet sich aktuell im Fußball-Fieber, denn momentan findet die Europameisterschaft 2024 statt. Wer als Anime-Fan auch abseits der Spiele etwas Fußball schauen möchte (oder Matches mit realen Personen nichts abgewinnen kann), für den haben wir drei geniale Fußball-Animes.

Der Artikel erschien ursprünglich im Juni 2024. Passend zur WM 2026 haben wir ihn auf Aktualität geprüft.

In einer MeinMMO-Umfrage habt ihr bereits klargemacht, dass ihr ein großer Fan von Die tollen Fußballstars seid. In dem Anime geht es um Captain Tsubasa, der sich seinen Weg zum japanischen Nationalspieler erkämpfen muss.

Doch einige von euch gaben an, dass es ein knappes Rennen mit Die Kickers war. Der Anime zählt für viele Fans ebenfalls zu den guten Fußball-Animes, die keiner verpasst haben sollte.

Den Trailer zum Anime von Captain Tsubasa könnt ihr hier schauen:

Video starten Captain Tsubasa – Der Trailer zum Anime aus 2018 Autoplay

MeinMMO stellt euch drei weitere Animes vor, in denen es um den Ballsport geht. Die Animes sind erst vor wenigen Jahren erschienen und haben sich bei vielen Fans zu den besten Fußball-Animes überhaupt gemausert, wenn es nach MyAnimeList geht. Wir verraten euch, was die Alternativen zu Die tollen Fußballstars und Die Kickers sind.

Blue Lock

Worum geht es? Bei der japanischen Nationalmannschaft kriselt es. Der japanische Fußballverband beschließt deshalb, einen neuen Trainer einzustellen. Jinpachi Ego ist überzeugt, dass der Mannschaft ein guter Stürmer fehlen würde. Er beschließt deshalb, 300 Stürmer gegeneinander antreten zu lassen.

Einer der Teilnehmer dieses ultimativen Tests ist Yoichi Isagi. Er muss sich gegen die anderen durchsetzen, indem er Selbstbewusstsein, Können und Kampfwillen beweist. Der Anime begleitet ihn bei dieser Herausforderung, der beste Stürmer der Welt zu werden.

Für wen ist Blue Lock etwas? Der Anime umfasst aktuell 24 Episoden und startete 2022. Im Gegensatz zu vielen anderen Fußball-Animes geht es hier nicht um Teamwork, sondern um das Erreichen der eigenen Ziele. Sollte euch das nicht stören, könnt ihr den Anime beruhigt schauen.

Das sagen die MyAnimeList-Wertungen: Der Anime kommt auf MyAnimeList bei über 506.000 abgegebenen Stimmen auf eine Wertung von 8,10.

Ao Ashi

Worum geht es? Ao Ashi konzentriert sich auf einen Jungen namens Ashito Aoi, der der Starspieler seines Junior-High-School-Teams ist. Allerdings kommt es zu einem Vorfall, bei dem Ashito die Fassung verliert und aus der Mannschaft geworfen wird.

Das Team bricht nach seinem Rauswurf zusammen und er beginnt, an sich zu zweifeln. Ein neuer Trainer namens Tatsuya Fukudahe holt ihn aus seinem Loch heraus und lädt ihn nach Tokyo ein, wo er seine Fähigkeiten verbessern soll.

Für wen ist Ao Ashi etwas? Ao Ashi besitzt ebenso wie Blue Lock 24 Episoden und erschien auch noch im selben Jahr. In Ao Ashi geht es um zwischenmenschliches Drama, die Beziehung der Mannschaftsmitglieder untereinander und eine geerdete Geschichte. Sollten euch diese Dinge ansprechen, könnte der Anime etwas für euch sein.

Das sagen die MyAnimeList-Wertungen: Der Anime kommt auf MyAnimeList bei über 132.000 abgegebenen Stimmen auf eine Wertung von 8,15.

Inazuma Eleven

Worum geht es? Der Fußball-Verein der Raimon-Mittelschule steht kurz vor der Auflösung. Es liegt an Mannschaftskapitän Mamoru Endou, die Situation zu bessern. Er findet jedoch heraus, dass die Aufgabe kein Zuckerschlecken wird. Er benötigt jede Hilfe, um den Club zu retten.

Dabei trifft er auf Shuuya Gouenji, einen äußerst talentierten Fußballspieler. Er will nicht mehr spielen, doch Mamoru sieht noch Hoffnung in dem Jungen und versucht, ihn zu überzeugen, seinem Verein beizutreten.

Für wen ist Inazuma Eleven etwas? Mittlerweile hat Inazuma Eleven einige Adaptionen wie Inazuma Eleven GO, Inazuma Eleven: Ares und Inazuma Eleven: Orion no Kokuin herausgebracht. Damit kommt der Anime auf über 300 Episoden. Sollte euch diese Masse nicht abschrecken, könnt ihr beruhigt mit dem Anime beginnen.

Das sagen die MyAnimeList-Wertungen: Der Anime kommt auf MyAnimeList bei über 146.000 abgegebenen Stimmen auf eine Wertung von 7,78.

MeinMMO hat noch weitere Listen mit Animes parat, die etwas für euch sein könnten. Solltet ihr beispielsweise ein großer Fan eines berühmten Zauberers mit Blitznarbe sein, hätten wir die folgenden Anime-Tipps für euch: 5 Animes, die ihr als Fan von Harry Potter kennen solltet