3.000-Euro-Grafikkarte geht nach 5 Minuten in einer Rauchwolke auf, der übliche Verdächtige soll unschuldig sein

Eine Zotac GeForce RTX 5090 soll nach nur wenigen Minuten im Spiel mit einem Knall und einer großen Rauchwolke ausgefallen sein. Der häufig kritisierte 16-Pin-Stromstecker blieb offenbar unbeschädigt.

Das Titelbild ist ein Symbolbild.

Wieso fängt die GPU an zu qualmen? Ein Nutzer berichtet auf Reddit, dass seine Zotac RTX 5090 Solid beim Spielen vom neuen Black Flag Resynchronized plötzlich einen lauten Knall von sich gab. Kurz darauf waren Knistern und eine große Rauchwolke zu sehen.

Zuvor hatte der Besitzer wohl noch die aktuellen Treiber installiert. Besonders lange konnte er die neue Version von Black Flag allerdings nicht spielen: Nach eigenen Angaben versagte die Grafikkarte bereits nach weniger als fünf Minuten.

Bei einer Grafikkarte, die je nach Modell rund 3.000 Euro oder mehr kostet, dürfte ein solcher Defekt besonders schmerzhaft sein. Vielleicht lässt sich der Verlust verkraften, wenn der Nutzer bei der Schatzsuche zu Assassin’s Creed Black Flag teilnimmt, bei der man 430.000 € finden kann– wenn auch mit viel Anstrengung, Geld und Glück.



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Nicht der übliche Verdächtige?

Warum soll der 16-Pin-Stecker diesmal unschuldig sein? Nach dem Ausbau überprüfte der Nutzer den Stromanschluss der Grafikkarte. Der 16-Pin-Stecker, der bei früheren Problemen mit leistungsstarken Nvidia-Grafikkarten immer wieder im Mittelpunkt der Kritik stand, zeigte offenbar keine sichtbaren Schäden.

Stattdessen war eine Brandstelle an einem kleinen Bereich der Platine zu erkennen. Der Nutzer teilte gleich vier Fotos von der beschädigten Hardware auf Reddit. Als mögliche Ursache wird ein Kurzschluss nahe einer Gruppe kleiner Kondensatoren im Sub diskutiert. Einige Nutzer vermuten außerdem, dass sich die schwere Grafikkarte durch ihr eigenes Gewicht verbogen haben könnte und dadurch ein Riss in der Platine entstanden ist.

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Die Community reagiert auf den Defekt jedenfalls mit Humor, äußert aber auch Kritik an der Bauart moderner High-End-Grafikkarten und an der Stromversorgung.

GrittyKnight schreibt: „Echt, ich hab Black Flag gespielt und die Grafikkarte hat buchstäblich die weiße Flagge geschwenkt und ist explodiert. Was zum Teufel?! Absolute Immersion pur.“

xXZer0c0oLXx sagt: „Ich sag’s euch, Leute … diese schweren Karten müssen erstens wassergekühlt und zweitens vertikal positioniert sein, um eine maximale Überlebensfähigkeit zu gewährleisten.“

Und Nutzer Grind2Live ist deutlich: „Schmelzende Stecker, explodierende Karten – was kommt als Nächstes? Wir müssen eine Petition unterschreiben, damit Ngreedia den Stecker ändert.“

Die genaue Ursache ist bislang allerdings nicht bestätigt. Mehr Klarheit dürfte erst eine Untersuchung im Rahmen der Garantieabwicklung bringen.

High-End-Grafikkarten liefern enorme Leistung, bringen aber auch hohe Kosten, viel Abwärme und immer komplexere Anforderungen an Stromversorgung und Einbau mit sich. Vielleicht also gleich ein komplett neues Set-up zusammenstellen. Ein treuer PS5-Fan behauptet zumindest, man müsse jedes Mal, wenn ein neues Spiel herauskommt, einen komplett neuen Computer kaufen