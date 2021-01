Wird 2021 ein gutes Spielejahr? Unsere Prognosen fürs neue Jahr

Das vergangene Jahr 2020 war alles andere als ruhig, auch für die Gaming-Branche. Die Chefredaktion von Webedia-Gaming hat in einer Diskussionsrunde ihre Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr geäußert.

So war 2020: Das Jahr 2020 war für viele sehr chaotisch und anstrengend. Auch in der Gaming-Branche hat es seine Spuren hinterlassen. Direkt zu Beginn des Jahres hagelte es Verschiebungen großer Titel wie Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers und New World.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die meisten großen Gaming-Messen und Events entweder vollständig abgesagt werden wie die E3 oder online stattfinden wie die gamescom 2020.

Dafür erhielt das Gaming einen riesigen Zulauf neuer Spieler, die sich während der Lockdowns mit etwas beschäftigen wollten. Publisher berichteten über Rekordeinnahmen und Steam verzeichnete neue Rekorde bei aktiven Usern.

Aber wie geht es nun weiter in 2021? Die Chefredaktion von Webedia Gaming hat sich in einer Diskussionsrunde darüber unterhalten, was nun im neuen Jahr auf uns zukommen könnte.

Hier ist der Talk auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Den Talk gibt es außerdem auch als Podcast auf Spotify:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Was erwartet uns in 2021? In dem Video sprechen René Heuser, Heiko Klinge (GameStar), Rae Grimm (GamePro) und Leya Jankowski (MeinMMO) über ihre Einschätzungen, Prognosen und auch Wünsche für 2021.

Viele große Themen und Fragen stehen im Mittelpunkt für 2021:

Werden die großen Messen wie gamescom oder E3 wieder Besucher vor Ort empfangen können?

Wie werden die neuen Konsolen in 2021 performen? Wird es genug Nachschub geben und wie steht es um die Online-Dienste der jeweiligen Publisher?

Wie steht es um die Games, die für 2021 angekündigt wurden? Wird das MMORPG New World gut ankommen? Und schafft Elden Ring einen Release in 2021?

Werden sich in 2021 die Arbeitsbedingungen der Entwickler ändern?

Und viele andere Fragen.

Die Release-Listen für 2021 und Ausblicke versprechen jedenfalls große Titel für die beiden neuen Konsolen und den PC und wir können gespannt sein, ob sie auch liefern.

Was sind eure Erwartungen an das neue Gaming-Jahr? Glaubt ihr, dass weiterhin mehr Leute spielen werden? Werden dieses Jahr die großen Gaming-Messen wieder ausfallen? Mit welchen Spielen rechnet ihr und auf welche freut ihr euch? Schreibt es uns in die Kommentare.