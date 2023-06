13-Jährige gibt 60.000 € für Mobile-Games aus – Als ihre Mutter es merkt, hat sie noch 6 Cent auf dem Konto

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum ein Profi-Wrestler über 2700 Exemplare von einem Spiel hat und noch mehr will.

In China gibt es eigentlich klare Regeln, die verhindern sollen, dass Jugendliche so viel Zeit mit Mobile-Spielen verbringen:

Was für Spiele hat sie gespielt? In dem Videobeitrag über den Fall werden Vater, Mutter und Kind interviewt. Es sind die Rechnungen zu sehen und kurz ist auch ein Spiel eingeblendet.

Das Mädchen sagt, sie weiß nicht viel über Geld oder wo es herkommt, aber sie wusste offenbar, wie sie ihre Spuren verwischen kann. So konnte sie die Rechnungen und weitere Hinweise auf ihre Einkäufe löschen und so vor ihrer Eltern geheim gehalten.

Wie kam das raus? Eine Lehrerin von der Schule in Henan, auf die das Mädchen geht, hatte die Mutter angerufen und ihr gesagt, sie vermute, die 13-Jährige könnte süchtig nach Mobile-Games sein, sie verbringe in der Schule extrem viel Zeit mit ihrem Handy.

Ein 13-jähriges Mädchen in China hat innerhalb von vier Monaten 60.000 € für Mobile-Games ausgegeben. Ihre Eltern wurden erst darauf aufmerksam, als eine Lehrerin anrief und sie darauf hinwies, dass ihre Tochter vielleicht süchtig nach Mobile-Spielen sein könnte. Sie hänge ununterbrochen am Handy.

