Auf PS5 könnt ihr aktuell zwei beliebte Zombie-Spiele für nur 15 € abstauben – eines ist ein echter Klassiker, das andere Resident Evil 3

Für Horror-Fans führt fast kein Weg an der Resident-Evil-Reihe vorbei. Falls ihr es dennoch irgendwie geschafft habt, der Reihe bislang aus dem Weg zu gehen, so könnt ihr euch auf PS5 derzeit zwei richtig gute Remakes für nur 15 € holen.

Welche Spiele sind das? Die Rede ist von Resident Evil 2 und Resident Evil 3, genauer gesagt den Remakes von 2019 und 2020. Bis zum 18. Januar um 00:59 Uhr MEZ bekommt ihr in der Raccoon City Edition beide Titel für nur 14,99 € (via PS Store). Die Spiele sind sowohl für PS4 als auch PS5 erhältlich.

Resident Evil Resistance ist ebenfalls Teil des Bundles. Der Multiplayer-Ableger, der vom Gameplay an Spiele wie Dead by Daylight erinnert, ist in jeder Edition von Teil 3 enthalten. Da dieser Titel aber nicht unbedingt ein Kaufgrund ist, beschränken wir uns im folgenden Artikel auf die Singleplayer-Erfahrung.

In diesem Trailer zu Resident Evil 3 stellen die Entwickler den übermächtigen Nemesis vor:

Drei unterschiedliche Geschichten aus Raccoon City

Worum geht es in den Spielen? Raccoon City wird von einer Seuche befallen, die Menschen in tödliche Zombies verwandelt. Resident Evil 2 lässt euch dabei das Geschehen aus Sicht des jungen Polizisten Leon S. Kennedy und der Studentin Claire Redfield erleben. Die beiden haben jeweils eine separate Kampagne.

Resident Evil 3 spielt ebenfalls in Raccoon City, allerdings am Tag vor dem Ausbruch. Darin spielt ihr die S.T.A.R.S.-Agentin Jill Valentine und den Söldner Carlos Oliveira. Im Laufe der Handlung wechselt ihr die Spielfigur, diesmal sind es also keine separaten Kampagnen.

In beiden Spielen stellt ihr euch den Ausgeburten der ominösen Umbrella Corporation und kämpft dabei um euer Überleben. In RE2 ist dieser Kampf noch unerbittlicher, da Munition knapp ist und eure Messer gerne mal abbrechen.

Ein sehr gutes Spiel im Schatten eines Meisterwerks

Lohnt es sich, beide Spiele zu kaufen? Das kommt ganz darauf an, was ihr erwartet. RE2 ist ein Horror-Klassiker und gehört zum Besten, was die Reihe je abgeliefert hat. Da eure Ressourcen aber stets knapp bemessen sind, verzeiht das Spiel auch weniger Fehler, bis ihr euren eigenen Run verbockt habt.

RE3 ist einen etwas anderen Weg gegangen und hat damit einige Fans verloren. So findet ihr häufiger herumliegende Munition und euer Messer nutzt sich nicht mehr ab – ihr seid also fast nie komplett hilflos. Insgesamt verlangt RE3 von euch weniger methodisches Vorgehen, dafür gibt es mehr Action.

Wer sich schon immer gefragt hat, wie Resident Evil wohl in einer Sci-Fi-Welt aussehen würde, sollte sich übrigens Samurai Unicorn einmal näher anschauen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Neues Horrorspiel auf Steam ist wie Resident Evil, aber in einer düsteren Sci-Fi-Welt mit einem einzigartigen Kniff