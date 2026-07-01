Laden setzt Turniere zu einem bestimmten Kartenspiel aus, weil die Spieler nicht wissen, wie man eine Toilette benutzt

Bei einem Laden für Brett- und Kartenspiele hagelte es in letzter Zeit viele negative Bewertungen aufgrund der mangelnden Hygiene. Der Spieleladen muss deshalb jetzt die Reißleine ziehen.

Was ist das Problem? Chronos Games & Gifts ist ein Laden in den USA, der sich auf Brett-, Karten- und Tabletop-Spiele spezialisiert hat. Hier gibt es in letzter Zeit mehrere negative Rezensionen, die sich um mangelnde Hygiene drehen.

Ein Beispiel ist der User Tristan Kallberg, der vor rund einem Monat nur einen von fünf Sternen als Bewertung da ließ:

Dieser Laden braucht dringend eine Regel: „Keine Dusche, kein Deo, kein Service“. Als ich das erste Mal hier reinkam, war der Geruch furchtbar. Der schlägt einem buchstäblich wie ein Faustschlag ins Gesicht, sobald man die Tür öffnet. Der Laden ist eigentlich ziemlich cool, aber meine Güte, ihr müsst dieses Geruchsproblem unbedingt in den Griff bekommen.

Der Laden entgegnete, dass Besucher darum gebeten würden, auf ihre persönliche Hygiene zu achten. Doch das scheint nicht auszureichen, denn der Laden musste jetzt drastischere Maßnahmen ergreifen. Und dabei stellt sich heraus: Vor allem Spieler eines bekannten Kartenspiels nehmen es mit der Hygiene nicht ganz so genau.

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Spieler von Yu-Gi-Oh! müffeln so sehr, dass der Laden Konsequenzen zieht

Was sind die Konsequenzen? Auf dem offiziellen Discord des Ladens gibt es eine Ankündigung an alle Spieler von Yu-Gi-Oh!. Der Laden teilt mit, dass für rund eine Woche alle lokalen Events gestrichen werden.

Es gäbe Probleme mit Personen, die die Toiletten unsachgemäß genutzt hätten.

Ein weiterer Punkt sind die zahlreichen negativen Bewertungen aufgrund mangelnder Hygiene.

Die Spieler würden sich nicht an die Richtlinien von Konami halten, weshalb jeder dazu angehalten ist, solche Verstöße zu melden.

Wie reagieren die Besucher? Auf X gibt es viele Kommentare, die sich selbst als Besucher des Ladens outen und die Konsequenzen gerechtfertigt finden. Einige fordern sogar, dass Maßnahmen eigentlich viel härter sein sollten und man die stinkenden Spieler permanent bannen müsse.

Einige merken zudem an, dass nicht nur die Spieler von Yu-Gi-Oh! stinken würden, sondern auch die von anderen Kartenspielen. Was sind eure Erfahrungen in diesem Bereich? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ein deutscher Spieler in Yu-Gi-Oh! hat es in der Vergangenheit anderweitig übertrieben. Wegens seines Verhaltens wurde tatsächlich eine neue Regel für offizielle Turniere eingeführt: In Yu-Gi-Oh! dürft ihr nur 60 Karten im Deck haben, weil ein deutscher Spieler übertrieben hat