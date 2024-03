YouTuber zeigt, wie Palworld als nostalgisches Pokemon-Spiel aussehen könnte – Und die Zuschauer lieben es

Habt ihr euch je gefragt, wie Palworld auf einem Nintendo DS ausgesehen hätte? Ein YouTube-Channel zeigt, wie das aussehen könnte und begeistert neben der Community selbst die Entwickler.

Palworld ist im Jahr 2024 erschienen und für Computer und Xbox verfügbar. Doch wie könnte das Spiel aussehen, wenn es bereits im Jahr 2006 erschienen wäre? Und zwar auf dem Nintendo DS?

Was das für ein Spiel wäre, ist auf dem YouTube Channel 64 Bits aktuell zu bewundern. Hier wurde ein Video hochgeladen, das die Inhalte von Palworld mit der typischen Optik eines Pokémon-Spiels auf einem Nintendo DS kombiniert.

Video begeistert Community und sogar die Entwickler

Was ist in dem Video zu sehen? In dem Video sind verschiedene Szenen und Aktivitäten von Palworld zu sehen. Angefangen vom Intro, welches sofort als Palworld-Intro erkennbar ist, wird auch das Fangen von Pals gezeigt. Ebenso ist zu sehen, wie Pals ihrer Arbeit nachgehen, Gebäude bauen und beim Crafting helfen.

Auch das Bekämpfen von Pals und einem der Trainer, die ihr in ihren Türmen bekämpfen könnt, sind Teil des liebevoll erstellten Videos. Wie genau das alles aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sagen die Palworld Entwickler dazu? Das Video kommt selbst bei den Entwicklern von Palworld gut an. Der Community Manager meldet sich auf X zu Wort und schreibt: Dies ist mein Lieblings-Fan-Content von Palworld! Die Liebe zum Detail, die Musik, die Grafiken und natürlich das kleine Intro! Bezaubernd! Ich liebe es!

Was sagt die Community dazu? Auch die Community auf Reddit ist von dem Video begeistert und findet allerlei Lob. Ein Auszug der Kommentare:

Ihr solltet es spielbar machen, das ist der Hammer , lautet ein Kommentar

, lautet ein Kommentar Verdammt! Ich möchte es spielen , schreibt ein weiterer Nutzer

, schreibt ein weiterer Nutzer Wisst ihr was? Ich würde dafür bezahlen und es spielen, wenn es echt wäre , ist ein weiterer Kommentar

, ist ein weiterer Kommentar Das hätte Pokémon in den Ruin getrieben, wenn das damals wirklich herausgekommen wäre , schreibt ein weiterer Redditor

Was sagt ihr zu dem Video? Teilt ihr die positive Meinung der Community? Hättet ihr euch das Spiel für den Nintendo DS gekauft, wenn es so erschienen wäre? Teilt uns eure Meinung oder Anmerkungen gerne in den Kommentaren mit. Wenn ihr auf der Suche nach hilfreichen Tipps und Tricks für Palworld seid, werft gerne einen Blick auf unsere Guides zu Palworld.