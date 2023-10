„Eine der schlechtesten Investitionen meines Lebens“ – YouTuber spricht von der Erfahrung, in den E-Sport zu investieren

Der YouTuber Willyrex hat 2018 in ein E-Sport-Team investiert, doch Jahre später bezeichnet er die Entscheidung als eine der schlechtesten Investitionen seines Lebens.

Um wen geht es?

Guillermo Díaz Ibáñez (30), besser bekannt als Willyrex, ist einer der größten spanischen YouTuber

Der Kanal Willyrex hat 17,2 Millionen Abonnenten. Auf einem weiteren Kanal namens “TheWillyrex” hat der YouTuber 18,4 Millionen Abonnenten.

Auf seinen Kanälen zeigt Willyrex unter anderem Gaming- und Reaction-Content, wobei er vor rund 12 Jahren mit Spielen wie CoD MW2 und Minecraft anfing. Besonders viele Aufrufe sammelte er allerdings mit Videos zu GTA Online und Fortnite.

Zuletzt veröffentlichte Willyrex zahlreiche Videos zu dem Partyspiel „Golf it“

Im Oktober 2023 gründete Willyrex mit drei weiteren spanischen Content-Creatoren den Podcast „spicy4tuna“, der auf einem eigenen YouTube-Kanal verfügbar ist. Im Rahmen des Podcasts sprach der 30-Jährige nun über seine Investition in den E-Sport und erklärt, warum das eine der schlechtesten Investitionen seines Lebens gewesen sei (via YouTube).

YouTuber investiert in Team, das dann verkauft wird

Was war das für eine schlechte Investition? In dem Podcast erklärt Willyrex, er habe einige schlechte Investments in seinem Leben getätigt. Eine der schlimmsten sei es ihm nach gewesen, ein zweites Mal in den E-Sport zu investieren und Miteigentümer des Teams „MAD Lions“ zu werden.

Die MAD Lions seien damals eines der am meisten verfolgten E-Sport-Teams in Spanien gewesen und haben gute Ergebnisse erzielt, heißt es seitens unserer spanischen Kollegen von 3DJuegos.

Dennoch, erklärt Willyrex in dem Podcast, habe das Unternehmen hinter dem Team nur wenige Monate nach seiner Ankunft finanzielle Probleme gehabt. Kurz darauf habe dann das kanadische Unternehmen OverActive Media das Team übernommen.

Willyrex sagt dazu: „Ich stieg ein paar Monaten zuvor mit einer viel höheren Bewertung ein, und ein Team aus Kanada kam und sagte: ‘Mein Team ist 100 Millionen wert und Ihres ist eine Million wert, jetzt haben Sie 0,0X% an meinem Unternehmen’. Ich ging von meinem MAD Lions-Team zu einem 0,0-prozentigen Anteilseigner an einem kanadischen Unternehmen.“

OverActive Media verwaltet neben den MAD Lions auch das Overwatch-Team „Toronto Defiant“ und das CoD-Team „Toronto Ultra“.

„Es war, als wäre ich zu etwas verpflichtet“

Wieso war die Investition für ihn so schlecht? Wie Willyrex in dem Podcast ausführt, sei nicht der finanzielle Verlust das Problem gewesen, sondern die Tatsache, dass er von einem Mehrheitseigner zu jemanden wurde, der kaum Einfluss auf das Projekt hatte. Dass er sich für etwas einsetzen musste, das nicht seins war:

Es war so lächerlich, dass ich völlig entmutigt war. Die Zeiten, in denen ich zu den Veranstaltungen ging, waren anfangs sehr gut, aber dann ging ich nicht mehr hin. Es war, als wäre ich zu etwas verpflichtet. Es war das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte […] Was ich in schlechter Erinnerung habe, ist, etwas zu fördern, das nicht meins war […]. Willyrex im spicy4tuna-Podcast via YouTube

Auch wenn Willyrex mit seinem Engagement bei den MAD Lions nicht zufrieden ist und es in dem Podcast sogar als „eine der schlechtesten Investitionen“ seines Lebens bezeichnet, ist das Team auch heute noch aktiv.

Willyrex ist nicht der einzige Content-Creator, der in den E-Sport investiert. Viele YouTuber und Streamer gründen sogar ihre eigenen Teams. Einer von ihnen ist Jeremy „Disguised Toast“ Wang:

