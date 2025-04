„Normale Leute werden deswegen nicht wütend“ – Ein Streamer verteidigt Assassin’s Creed Shadows auf YouTube

In Nice Day for Fishing ist nicht der Ritter, sondern der Angler der große Held, der die Welt beschützen muss.

Ein Spiel, das vergangenes Jahr in den Fokus solcher Content Creator geriet, war das Action-Adventure Dustborn. Was diese Art des Diskurses für die Entwickler bedeutet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: YouTuber wie Asmongold wettern gegen die Entwickler eines winzigen Spiels – Jetzt spricht der CEO hinter Dustborn

Was steckt dahinter? Um Assassin’s Creed Shadows wird schon seit dem Reveal im Mai 2024 heftig diskutiert . Dabei geht es unter anderem um den männlichen Hauptcharakter Yasuke, der als dunkelhäutiger Mann für einige nicht in das Bild des feudalen Japan passt.

Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

FightingCowboy redete sich in Rage und schimpfte darüber, dass er diese Diskussion über vermeintliche „Wokeness“ nicht bei jedem aktuellen Spiel führen wolle. Den Ausraster sahen mehr als 2,1 Millionen Menschen auf X , wo der Streamer viel Zuspruch erhielt, aber auch Kritik. In einem Stream auf YouTube führte er seine Meinung weiter aus.

„Es interessiert mich einen Scheiß, was deine Meinung zu diesem Spiel ist. Es ist mir egal. Deine Meinung ist wertlos für mich.“ Wer sich darüber ärgere, dass ein schwarzer Mann in einem Videospiel auftauche, könne sich verziehen.

Was war das für eine Situation? Der YouTuber FightingCowboy zeigte in einem Stream im März das zu diesem Zeitpunkt frisch erschienene Assassin’s Creed Shadows. Für Zuschauer, die über den Protagonisten Yasuke meckerten, fand der Streamer klare Worte:

