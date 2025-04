„Soll das ein Witz sein?“ Viele Spieler haben den Schwierigkeitsgrad in Assassin’s Creed erhöht, ohne es zu wissen

Into the Dead ist ein 2,5D-Sidescroller, in dem ihr eine Gruppe Menschen aus Walton City anführt – einer texanischen Metropole in den 1980ern, die zum Schauplatz einer Zombie-Apokalypse wurde.

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

Into the Dead: Our Darkest Days – Trailer zum neuen Survival-Spiel auf Steam

Assassin’s Creed Shadows ist seit dem 20. März 2025 für den PC, PS5 und Xbox Series erhältlich. Seit dem Release arbeitete Ubisoft durch gesponserte Streams mit verschiedenen Streamern zusammen, darunter auch HasanAbi. Elon Musk fühlte sich dadurch motiviert genug, seinen eigenen Senf hinzuzugeben, was für den Tech-Milliardär jedoch nach hinten losging und für Assassin’s Creed durchaus von Vorteil war: Ubisoft verpasst Elon Musk so eine Ohrfeige, dass Spieler plötzlich das neue Assassin’s Creed kaufen wollen

Der erste Drache in der Welt von Herr der Ringe war so mächtig, dass er eine eigene Armee anführte

Aus diesem Grund testete er seine Theorie und tatsächlich brachte die Interaktion mit dem Lebensmittelhändler ihm ein Upgrade seiner Ration-Kapazität. Er fügte jedoch hinzu, dass dies nicht in einem 1-zu-1-Verhältnis steht. Man muss mit einer gewissen Anzahl der Händler sprechen, bevor die Anzahl der möglichen Rationen erhöht wird. Außerdem ist die maximale Kapazität bei Naoe und Yasuke unterschiedlich. Was jedoch relevant bleibt, ist, dass mehrere Spieler anfangen sollten, sich gelegentlich im Spiel etwas zu Essen zu besorgen. Denn der Spieler war bei weitem nicht der Einzige, für den diese Erkenntnis neu war.

Ich habe viel zu lange gebraucht, um das zu erkennen (…), aber wenn man in einer Stadt ist und einen Essensverkäufer sieht (das Nudelschüssel-Symbol), interagiert man mit ihm, wird die Menge an Rationen, die man bei sich trägt, dauerhaft um 1 erhöht. Ich bin an einer ganzen Reihe von ihnen vorbeigelaufen, als ich zu ungeduldig war, um anzuhalten. Ich habe nur bei ein paar von ihnen gegessen und habe mich gefragt, warum meine Rationen scheinbar plötzlich um 1 erhöht wurden.

Veteranen sind fies zu den neuen Ghulen in Fallout 76, schicken sie direkt zur Schwerstarbeit in die Erzminen

Was macht den Spielern das Leben schwer? In Assassin’s Creed Shadows, dem neusten Teil der Reihe von Ubisoft, gibt es keine automatische Gesundheitsregeneration. Die einzige Ausnahme ist eine passive Fähigkeit von Yasuke, wenn er einen Feind erledigt.

