Mit dem neuen Assassin’s Creed Shadows kann die PS5 Pro endlich zeigen, warum sich 799 Euro für eine Konsole lohnen

Assassin’s Creed Shadows ist kürzlich für etliche Plattformen erschienen. Die bekannten Experten von Digital Foundry zeigen gerade, warum insbesondere die Version für die PS5 Pro beeindruckend geworden ist.

Die PS5 Pro erschien am 7. November 2024 für einen hohen Preis von 799 Euro. Viele Spieler schimpften über den hohen Preis und erklärten, für das Geld könne man sich genauso gut einen Gaming-PC kaufen.

Mit dem kürzlich erschienenen Assassin’s Creed Shadows kann die PS5 Pro nun aber endlich zeigen, was sie leisten kann. Das zeigen etwa die Experten von Digital Foundry, die das Spiel technisch geprüft haben und von der Version für die PS5 Pro beeindruckt sind.

„Eine der größten Pro-Verbesserungen, die wir bisher gesehen haben“

Digital Foundry hat in einem seiner neusten Videos PS5- und PS5 Pro-Versionen des neuesten Assassin’s Creed-Teils verglichen. Und speziell die Version für die PS5 Pro schneidet in dem Video sehr gut ab.

Was ist an der PS5 Pro so gut? Die Tester von Digital Foundry selbst erklären, „Shadows [bietet] eine der größten Pro-Verbesserungen, die wir bisher gesehen haben“, vor allem, wenn man das Action-Spiel im Performance-Modus spielt. Das gesamte (englische) Video von YouTube haben wir im Folgenden für euch eingebunden:

Die starken Verbesserungen liegen vor allem an der Technologie „Ray Traced Global Illumination“ (RTGI): Denn RTGI bietet im Vergleich zur normalen PS5-Version eine deutliche Verbesserung der Beleuchtungs- und Schattenqualität, was für ein realistischeres Bild sorgt. Trotz der deutlich verbesserten Grafik sind weiterhin 60 FPS auf der PS5 Pro möglich, was ebenfalls beachtlich ist. Die Tester erklären selbst im Video, dass diese Verbesserungen die Qualität des Spiels auf der PS5 Pro im Vergleich zur normalen PS5 „völlig verändert.“

Vor allem bei einigen Details werden die Verbesserungen deutlich. Zum Beispiel ist Blattwerk auf der PS5 Pro dank RTGI massiv verbessert und sieht viel natürlicher aus. Die PS5 ist dazu nicht in der Lage.

Solltet ihr euch schon länger überlegt haben, ob sich ein Upgrade von der alten PS5 auf die PS5 Pro lohnen könnte, dann ist Assassin’s Creed Shadows das erste Spiel, für welches sich aus technischer Hinsicht das Upgrade wirklich lohnen könnte. Zumindest dann, wenn man Digital Foundry vertraut.

Ein Feature ist in Assassin’s Creed Shadows übrigens noch nicht enthalten und das ist PSSR. Dahinter verbirgt sich Sonys hauseigene Upscaling-Technologie, die mit FSR und DLSS vergleichbar ist. In anderen Spielen machte die Technik bisher einige Probleme: Die PS5 Pro kostet 800 Euro und lässt Spiele schlechter aussehen, als der Vorgänger – Schuld scheint ein neues Feature zu sein