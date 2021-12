Firma bringt knall-oranges PC-Gehäuse zum Selbstbauen – Sieht aus wie Spielzeug

Computer sehen immer grau und trist aus? Eine Firma zeigt jetzt, dass es auch anders geht und präsentiert ein Gehäuse in knalligen Farben, das ihr selbst wie aus einem Baukasten zusammensetzt. Ein YouTuber hat das Gehäuse ausprobiert.

Darum geht’s: Grau, Schwarz oder noch schwärzer. Computer-Gehäuse haben den Ruf, wenig für das menschliche Auge zu bieten. Häufig blinkt dann dafür das Innenleben wie Grafikkarte oder die Lüfter wie eine Reklametafel. Ein Gehäuse, welches blinkt oder zumindest farbig ist, bekommt man eher selten zu Gesicht. Noch seltener sieht man derzeit nur noch Grafikkarten zu einem bezahlbaren Preis.

Doch nun zeigt ein Hersteller, dass es auch anders geht. So hat Teenage Engineering das Gehäuse „computer-1“ vorgestellt, welches in knalligem Orange erscheint und damit eher an eine Baustelle oder Warnschilder erinnert als an einen Gaming-PC.

Der YouTube-Kanal „Hardware Canucks“ hat das Gehäuse ausprobiert und zeigt sich sichtlich angetan. Der Preis von knapp 190 Euro erscheint zwar hoch, aber man bekommt ein hochwertiges Gehäuse für sein Geld, auch wenn der Zusammenbau wenig Fehler erlaubt.

So sieht das fertige Gehäues auf dem Schreibtisch aus. Neben dem Design fällt auch das knallige Orange auf.

Ein cooles, aber extrem kompaktes PC-Gehäuse

Warum ist das was Besonderes? Das Besondere an dem Gehäuse ist nicht nur die Farbe, sondern auch die Art, wie das Gehäuse gebaut wird. Denn im Lieferumfang bekommt ihr nur die gestanzten Platten, Schrauben und weiteres Zubehör.

Anschließend müsst ihr das komplette Gehäuse selbst zusammenbauen. Das erinnert an Bausätze von Fischertechnik oder an Modellbau von Revell. Beim Zusammenbau muss man jedoch höllisch aufpassen, wie der YouTuber erklärt. Denn wenn man ein Bauteil einmal falsch herum biegt, dann sei es schwierig, den Fehler wieder rückgängig zu machen.

Das gesamte Review könnt ihr euch im YouTube-Video von „Hardware Canucks“ ansehen. Wir haben das englische Video hier für euch eingebettet.

Für einen Gaming-PC ungeeignet

Für einen vollwertigen Gaming-PC sei das Gehäuse nur bedingt geeignet, erklärt der YouTuber. Denn in das Gehäuse ist nur für Mini-ITX-Mainboards geeignet und Grafikkarten dürfen nicht länger als 180 mm sein. Bei Mini-ITX handelt es sich um ein besonders kleines Format für Mainboards.

Viele gängige Grafikkarten sind deutlich länger oder benötigen durch ihre Kühlung viel Platz. Als Beispiel: Die GeForce RTX 3060, die kleinste RTX-3000-Grafikkarte, braucht bereits 242 mm im Gehäuse und würde nicht passen. Tipps und Hinweise, worauf ihr beim Kauf eines Gehäuses achten solltet, findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Im Gehäuse befindet sich genügend Platz für einen Prozessor mit einer umfangreichen Kühllösung. Außerdem erklärt der YouTuber, dass die Temperaturen im Gehäuse erstaunlich gut seien. Man müsse aber auch beachten, dass er keinen Prozessor mit einer flotten GPU verbaut habe.

Kaufen könnt ihr das Gehäuse übrigens direkt beim Hersteller (via teenage.engineering), zum aktuellen Zeitpunkt (6.12.2021) ist das Gehäuse jedoch ausverkauft.

Was denkt ihr über das Gehäuse? Wäre das was für euch und würde euch der Aufbau reizen oder wäre es nichts für euch und ihr ärgert euch schon über die kleinste Schraube, die ihr an eurem PC montieren müsst? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

