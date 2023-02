YouTuber Logan Paul versprach Spielern seines NFT-Games Aussichten auf gutes Geld – Wird jetzt verklagt

World Eternal Online ist ein neues MMORPG, das im Trailer an ein Musical erinnert und sich in einer offenen Alpha befindet.

Da es sich um eine US-Sammelklage handelt (“class action lawsuit”), könnten sich auch andere Geschädigte an der Klage beteiligen. So oder so – das CryptoZoo-Projekt lief für Paul alles andere als optimal.

Der US-Seite Kotaku liegt die Klageschrift vor ( via kotaku.com ). Demnach stammt die Klage von einem Polizisten aus Texas, der rund 3.000 US-Dollar in CryptoZoo investiert hat. Dieser fordert 75.000 US-Dollar, unter anderem aufgrund der Tatbestände „arglistige Täuschung“, „Fahrlässigkeit“ oder auch „Verschwörung zum Betrug“.

Seither gilt das Projekt in den Augen vieler User als Betrug, auch wenn Logan Paul beteuert, es werden weiter daran gearbeitet und er selbst habe noch kein Geld daran verdient ( via twitter.com ). Er hat sogar angeboten, Spieler persönlich auszuzahlen, die aus dem Spiel aussteigen wollen.

Mit „CryptoZoo“ erschuf der bekannte YouTuber Logan Paul ein Spiel auf Blockchain-Basis und versprachen seinen Spielern ein gutes Investment, neben Spaß am Spiel. Doch die Nummer ging nach hinten los und jetzt muss sich Paul mit einer Sammelklage in den USA herumschlagen.

