YouTuber ärgert Papaplatte solange bis er ihm 600 Euro gibt, nutzt das Geld für die „schwerste Challenge seines Lebens“

Ein YouTuber absolvierte einen Ironman und das nur, weil der Twitch-Streamer Kevin Papaplatte Teller ihn dabei finanziell unterstützte.

Was ist das für eine Challenge? Der YouTuber Fabio setzte sich ein Ziel: Er wollte von seinem bisherigen Lifestyle vor dem PC verändern und die schwerste Challenge seines Lebens absolvieren (Quelle: YouTube ab 00:25). Fabio plante einen Ironman zu laufen.

Ein Ironman setzt sich aus drei Teilen zusammen: 3,86 km Schwimmen, 180, 26 km Radfahren und 42,2 km Joggen. Insgesamt 9 Monate bereitete sich Fabio darauf vor, aber gestartet wäre das Ganze nie ohne Papaplattes Hilfe.

Video starten SO wurden Challenges für Papaplatte zum Lebensunterhalt Autoplay

Papaplatte sponsert YouTuber indirekt

Was hat Papaplatte damit zu tun? Fabio verkündete sein Vorhaben in den sozialen Medien und sprach dabei auch immer wieder den Twitch-Streamer Papaplatte direkt an. Für den Ironman muss man eine Teilnahmegebühr zahlen, die 500 bis 800 Euro betragen kann. Dieses Geld wollte Fabio von Papaplatte haben, damit er teilnehmen konnte.

Fabio erstellte immer mehr Videos, in denen er Papaplatte nach dem Geld fragte, und wurde dabei unter anderem mit PowerPoint-Präsentationen kreativ. Schließlich willigte der Twitch-Streamer ein und sendete ihm sogar eine Videobotschaft, um ihn für den Start zu motivieren.

Wie hat sich Fabio geschlagen? Am 6. Juni 2026 war es dann in Hamburg für Fabio so weit: Er stellte sich der Ironman-Herausforderung. Erst durch die Alster schwimmen, dann Radfahren, dann Joggen.

Auf dem Weg standen immer wieder Unterstützer an der Seite der Strecke, jubelten ihm zu und feuerten ihn an. Schließlich kam er im Ziel an, sichtlich erschöpft, aber vor allem stolz auf sich selbst. Den ganzen Run könnt ihr euch übrigens als YouTube-Video auf Fabios Kanal anschauen.

Was sagt ihr zu dieser sportlichen Herausforderung? Würdet ihr sie auch schaffen, wenn Papaplatte euch die Teilnahme bezahlt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Sport und vor allem auch Extremsport sind auf YouTube und Twitch eine beliebte Kategorie. Zuletzt begeisterte der Twitch-Streamer Arda Saatçi, der an der Route 66 entlang joggte: Der deutsche Cyborg beendet 600-km-Lauf, umarmt seine Mutter auf der Ziellinie und stellt nebenbei einen Rekord auf Twitch auf