YouTuber kauft Gaming-PC für 69 Euro – Findet einzigartige Grafikkarte mit Technik, die man heute kaum noch sieht

Der YouTuber „Dawid Does Tech Stuff“ hat einen günstigen Gaming-PC gekauft. Die Überraschung ist groß, als er den PC schließlich öffnet.

Der YouTube-Kanal „Dawid Does Tech Stuff“ testet und kauft regelmäßig seltsame Hardware und Komponenten, um diese dann in seinem Channel zu testen. Dieses Mal hat sich Dawid einen alten Gaming-PC von Alienware gekauft. Die Überraschung ist groß, als er den PC öffnet. Das Video von Dawid haben wir hier für euch eingebettet:

12 Jahre alte GPU mit einzigartiger Technik

Was findet er im Computer? Als Dawid den alten Gaming-PC aufschraubt, findet er zu seiner großen Überraschung eine Nvidia GTX 690. Das ist eine Grafikkarte, die im April 2012 auf dem Markt erschien und damit mittlerweile mehr als 12 Jahre alt ist. Damals galt die GTX 690 als schnellste Grafikkarte auf dem Markt und konnte auch AMDs Radeon HD 6990 in die Schranken weisen. Das lest ihr etwa bei den Kollegen von ComputerBase nach.

Das besondere ist jedoch nicht das Alter, sondern der Aufbau der GPU. Denn die Grafikkarte setzt nicht nur auf einen Grafikchip, sondern gleich auf zwei voll ausgebaute Chips auf der Platine. Besonders ist das deswegen, weil zwei Chips eher selten und heute gar nicht mehr eingesetzt werden.

Mikroruckler als nervige Begleitung bei Doppel-Grafikkarten

Warum gibt es heute keine Grafikkarten mit 2 Chips mehr? Das liegt vor allem am Phänomen der „Mikroruckler“: Schließt ihr mehrere Grafikkarten oder Chips auf einem Rechner an, dann müssen die Chips die Frames untereinander synchronisieren. Zum Mikroruckler kommt es, wenn jeder zweite Frame deutlich länger berechnet wird als der erste. Dadurch läuft das Spiel dann unruhig.

AMD und Nvidia kämpften beide jahrelang damit, die Mikroruckler in den Griff zu bekommen. Mit dem Release der GTX 690 wurde es deutlich besser, aber die nervigen Ruckler verschwanden nie völlig. Irgendwann waren dann einzelne Chips so schnell, dass sich solche Doppel-Systeme kaum noch lohnten.

2021 zog dann Nvidia einen Schlussstrich unter die Sache: Man stellte den Support für mehrere Grafikkarten in einem Rechner ein. Nvidia bot keine Profile für den SLI-Modus mehr an. Bei AMD erklärte man bereits 2017, dass man in der Doppel-GPU-Technik (Crossfire) keine Zukunft mehr sehe.

Heute ist es überraschenderweise eine Technologie von AMD, die vielen alten Grafikkarten noch einmal neues Leben einhaucht. Und davon profitieren auch Grafikkarten, die von Nvidia stammen. Mehr dazu direkt auf MeinMMO: Sie war eine der meistverkauften Grafikkarten von Nvidia, und doch ist es AMD, der ihre Lebensdauer im Gaming deutlich verlängert