In einem neuen Koop-Spiel auf Steam müsst ihr Zaubersprüche selbst ins Mikro brüllen, ist genauso chaotisch, wie es klingt

Ein Genre boomt seit 2025 auf Steam so richtig: Die wuseligen Koop-Spiele die man auf Englisch inzwischen als „Friendslop“ betitelt. Ein neuer Titel des Genres zeigt jetzt wieder wie stark der Hype ist.

Um welches Spiel geht es? Der neuste Hype-Titel des Friendslop-Genres ist YapYap. Das Koop-Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass ihr zusammen mit euren Freunden zu Magiern werden und eine Festung verwüsten müsst, ohne dabei von den Wachen aufgehalten zu werden.

Habt ihr genügend Schaden angerichtet, müsst ihr nur noch zum Ausgang und fliehen. Dabei könnt ihr im Schloss neue Zaubersprüche finden, die ihr per Sprachausgabe zaubern könnt.

Im Gameplay mit bis zu 6 Spielern entsteht entsprechend lebendiges Chaos denn der Voice-Chat wird geflutet mit „Fireball“, „Aero“, „Updog“ und „Tempest“ während man versucht sich durch das Level zu bewegen. Dabei wird die Gruppe meist durch die Wachen immer wieder getrennt, was für noch größeres Chaos sorgt. Doch das Spielprinzip funktioniert.

Hier könnt ihr den Trailer zu YapYap sehen:

YapYap wird zum Erfolg

Wie lief der Release? Nur eine Woche nach dem Release von YapYap auf Steam haben die Entwickler bereits freudig verkündet, dass man 500.000 Spiele verkauft habe. Das hat selbst die Entwickler überrascht die kommentieren: „Es sind viel mehr von euch gekommen, als wir je erwartet hätten.“

Doch der Grund für den Erfolg liegt weniger an den Spielmechaniken und mehr an dem Chaos das YapYap zum unvergesslichen Spaß macht. Das Genre der Friendslop-Spiele zeichnet sich nämlich genau dadurch aus die Freundesgruppen vor Chaos und Herausforderung zu stellen.

Dabei sorgen Zufallsbegnungen oder Fails der eigenen Teammitglieder für Spannung und auch Ärger in den Runden. Das gleiche Erfolgsrezept nutzen bereits Spiele wie „Peak“, „REPO“ oder „RV There Yet“ und wurden damit erfolgreich.

Wie gut ist YapYap? Bei Steam steht YapYap derzeit bei 81 % positiver Bewertungen bei rund 2.500 Bewertungen und ist damit „Sehr positiv“. Gleichzeitig läuft noch bis zum 17. Februar 2026 ein Sale, der das Spiel für 7,80 € anpreist. Den Spielern gefällt, entsprechend, was sie geboten bekommen.

Die größte Kritik an YapYap ist derzeit wohl der Mangel an Inhalten. Hat man sich einmal mit seinen Freunden durch eine Festung gearbeitet so wiederholt sich das Spiel schnell und wird dadurch wohl langweilig.

Die Entwickler wollen jedoch erstmal an Bugs und Stabilitätsproblemen arbeiten, bevor es dann an neue Inhalte geht. So schreiben die Entwickler direkt auf Steam: „Wir möchten sicherstellen, dass das Spiel für alle Spieler vollkommen stabil und flüssig läuft. […] Sobald das feststeht, beginnen wir mit der Planung der spaßigen Dinge!“

Mit YapYap ist wiedereinmal ein „Friendslop“-Spiel auf Steam zum Erfolg geworden. Wenn es statt Chaos mehr verrücktes Gameplay mit euren Freunden sein darf dann haben wir hier fünf Tipps, die ihr ausprobieren könnt: In diesen 5 Simulatoren auf Steam könnt ihr mit euren Freunden die verrücktesten Abenteuer erleben