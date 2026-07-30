Xbox fährt 10 % Verluste ein, Verantwortliche machen den Schuldigen aus

Microsoft veröffentlichte den Finanzbericht des letzten Quartals aus dem Fiskaljahr 2026. Obwohl das Unternehmen Gewinne einfährt, macht es im Bereich Gaming Verluste, wenn man sich die Zahlen von Xbox genauer anschaut.

Wie hoch sind die Verluste bei Xbox? Schaut man sich in sämtlichen Bereichen des Finanzberichts von Microsoft um, warten an jeder Ecke im Bereich der Xbox Verluste. Insgesamt sank der Umsatz um 1,7 Milliarden US-Dollar bzw. 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Das liegt an mehreren Faktoren:

Der Umsatz mit Xbox-Inhalten und Diensten ging um 10 % zurück.

Der Umsatz mit Xbox-Hardware sank um 13 %.

Bei der Massenentlassungswelle mussten zahlreiche Abfindungen gezahlt werden. Das Reset-Programm hat insgesamt 500 Millionen US-Dollar gekostet.

Vergleicht man mit den vorherigen Jahren, hat es Xbox dieses Mal etwas härter getroffen. Im ersten, zweiten und dritten Quartal von Fiskaljahr 2026 lag der Verlust im Bereich Inhalte und Dienste nie oberhalb von 7 %.

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Xbox soll wieder auf Kurs kommen

Warum gibt es Verluste? Ein Hauptgrund soll das starke First-Party-Lineup im vorherigen Jahr sein. Im Vorjahr erschienen Titel wie Doom: The Dark Ages, Oblivion Remastered oder auch Indiana Jones und der Große Kreis. In diesem Jahr erschienen weniger First-Party-Titel, darunter Forza Horizon 6. Daraus lassen sich die Verluste bei den Inhalten und Diensten erklären.

Wie schlimm sind die Verluste? Laut CFO Amy Wood habe man mit solchen Verlusten gerechnet. Sie gibt sogar eine Prognose für das nächste Quartal ab und sagt, dass der Umsatz mit Inhalten und Diensten voraussichtlich weiter sinken würde. Auch die Hardware-Verkäufe sollen weiterhin sinken:

Im Bereich Xbox-Inhalte und -Dienste rechnen wir mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich. Der Hardware-Umsatz dürfte im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen. (Quelle: Earnings Call Transkript auf microsoft.com)

Doch der CEO von Microsoft, Satya Nadella, sei positiv gestimmt. Er nimmt die Umstrukturierung in Schutz und betont die Stärke der Xbox-Studios. Er kündigt an, dass das Geschäft im Fiskaljahr 2027 wieder wachsen soll:

Was die Xbox betrifft, treffen wir derzeit die notwendigen Entscheidungen in Bezug auf unser Content-Portfolio, unsere Plattform und unseren Betrieb, um das Geschäft neu auszurichten und langfristiges Wachstum zu sichern. Wir verfügen über die besten IPs der Branche und talentierte Studios auf der ganzen Welt und sind überzeugt, dass wir diese Stärken bündeln und das Geschäft im Geschäftsjahr 2027 wieder auf Wachstumskurs bringen können. (Quelle: Earnings Call Transkript auf microsoft.com)

Demnach ist man im Unternehmen wohl zuversichtlich, dass die aktuellen Umstrukturierungen langfristig fruchten werden.

Was haltet ihr von den Verlusten? Findet ihr, dass das kalkulierbar war? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Unser MeinMMO-Dämon Cortyn sieht das Ganze etwas skeptisch. Demnach soll der Xbox Game Pass, das größte Gaming-Abo-Modell, im Sterben liegen und eine Lösung ist nicht in Sicht. Die Gründe dafür sind die verfehlte Zielgruppe und das falsche Spielangebot: Der Xbox Game Pass ist gescheitert und es gibt keine Lösung