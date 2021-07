10 starke Shooter, die den Xbox Game Pass für Action-Fans spannend machen

Auf der Suche nach einem neuen Shooter? Für nur 1 Euro bekommt ihr im Xbox Game Pass direkt eine ganze Auswahl! Dieser Überblick stellt euch einige der Highlights vor!

Mit dem Xbox Game Pass bekommt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe spannender Shooter. Da ist es schwer sich zu entscheiden, welchen ihr als erstes spielen solltet. Hier findet ihr einen kleinen Überblick zu den besten und interessantesten Shootern, die ihr mit dem Spieleabo bekommt. Da jeder einen Blick wert ist, sind die Titel hier ganz einfach alphabetisch sortiert und nicht nach Wertung.

1. Control

Die Kämpfe von Control erlauben euch besonders viele Vorgehensweisen.

Genre: Third-Person-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 27. August 2019 | Entwickler: Remedy Entertainment

Worum geht es? In Control seid ihr einer Sonderabteilung, die mysteriöse Geschehnisse – so genannte Altered World Events – untersucht. Die gesamte Story findet dabei im ältesten Haus statt, das sich selbst nicht ganz an die Naturgesetze hält und innen viel größer ist, als es von außen den Anschein hat und dazu noch stets seine Architektur ändert. Ihr übernehmt hier die Kontrolle von Jesse, die sich auf der Suche nach ihrem vermissten Bruder befindet.

Für wen geeignet? Wer Titel wie Max Payne, Alan Wake und Quantum Break mochte, ist bei Control an der richtigen Adresse. Denn die Grundzutaten sind die selben. Mit dem Unterschied, dass ihr noch in den Kämpfen noch Zugriff auf psychische Kräfte bekommt, mit denen ihr euch zur Wehr setzen könnt. Zudem sollten auch Fans von Metroidvanias einen Blick riskieren. Denn in Control erkundet ihr nicht nur lineare Level, sondern eine durchaus offene Welt.

2. Doom-Reihe

Der Reboot von Doom beeindruckt Action-Fans.

Genre: Ego-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 13. Mai 2016 | Entwickler: id Software

Worum geht es? Die Doom-Reihe ist das Vorzeigebild klassischer Labyrinth-Shooter. Als Supersoldat legt ihr euch hier äußerst brachial mit den Schergen der Hölle an. Das klingt nach gedankenloser Ballerei, doch gerade wenn ihr in den neuen Teilen neben euren zahlreichen Waffen auch noch die richtigen Feuermodi und Skills gegen bestimmte Gegner einsetzen müsst, dann rauchen schonmal die Köpfe.

Für wen geeignet? Nostalgiker und Fans flotter Action sind hier richtig. Erstere, weil ihr im Game Pass die alten Doom-Teile aus den 90ern bekommt, letztere, weil die Reboots aus den Jahren 2016 und 2020 eine geballte Ladung knalliger Kämpfe sind. Und wer nach der unerwarteter Weise durchaus interessanten Story noch mehr brauch, der kann sich in PvP-Matches stürzen, in denen ein Doom-Slayer gegen zwei Monster-Spieler antritt.

3. Gears-of-War-Reihe

Gears 5 ist der bisherige Abschluss der Reihe.

Genre: Third-Person-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 17. November 2006 | Entwickler: The Coalition

Worum geht es? In Gears of War kämpft ihr über viele Jahre hinweg in der Rolle von verschiedenen Soldaten auf Seiten der Menschheit gegen die Locust, welche den Planeten Sera aus dem Untergrund heraus angreifen. Konsolen-Spieler erhalten Zugriff auf sämtliche der sieben Hauptteile der Reihe, PC-Spieler bekommen zumindets noch vier, da einige Einträge nie eine PC-Version erhalten haben.

Für wen geeignet? Gears of War ist im Kern ein Cover-Shooter und eignet sich damit bestens für all jene, die ein wenig mehr über ihre Taktiken im Kampf nachdenken wollen und nicht stetig unter Streß gesetzt werden wollen. Hier wird vorsichtiges Vorgehen belohnt! Auch Koop-Freunde kommen auf ihre Kosten, da ihr die Hauptkampagnen mit bis zu zwei Spielern absolvieren könnt.

4. Halo-Reihe

DIe Master-Chief-Collection liefert euch das Halo-Komplettpaket.

Genre: Ego-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 15. November 2001 | Entwickler: Bungie

Worum geht es? Als Master Chief kämpft ihr in Halo für das Überleben der Menschheit gegen die Covenant, stoßt dabei jedoch auf eine noch viel größere Bedrohung. Dabei macht ihr nicht nur Gebrauch von allerlei Meinungsverstärkern, sondern auch diversen Fahrzeugen, die ihr gar von den Außerirdischen selbst klauen könnt. Dazu liefert das Spiel noch einen sehr beliebten Multiplayer-Modus, in dem ihr PvP-Matches gegen andere Spieler austragt.

Für wen geeignet? Halo überzeugt allen voran mit seiner starken Singleplayer-Kampagne, die ihr gar gemeinsam mit Freunden im Koop angehen könnt. Fans von SciFi können sich hingegen in dem interessanten Universum verlieren, das sich nicht nur über die Spiele, sondern auch Romane und Serien erstreckt.

5. Mass-Effect-Reihe

Mass Effect ist ein Fest für SciFi-Fans.

Genre: Action-RPG | Plattformen: PC, Xbox | Release: 20. November 2007 | Entwickler: Bioware

Worum geht es? In Mass Effect dreht sich alles um den Kampf der Menschheit gegen eine Rasse uralter Maschinenwesen, die diese auslöschen wollen. Ihr übernehmt hier die Rolle von Commander Shepard, der ein Team rekrutiert und mit diesem die Galaxie bereist. Neben der Shephard-Trilogie bekommt ihr auch Mass Effect: Andromeda, in dem ihr mit dem Pathfinder die Andromeda-Galaxie entdeckt.

Für wen geeignet? In Mass Effect erfüllt ihr euch den Traum davon, mit einer Gruppe im Stile von Guardians of the Galaxie durch das Universum zu reisen. Gerade Rollenspieler kommen hier zudem auf ihre Kosten, da ihr den Verlauf der Geschichte mit euren Entscheidungen beeinflussen könnt. Shooter-Fans erfreuen sich hingegen an den zahlreichen Möglichkeiten im Kampf, in denen ihr neben euren Waffen auch psychische Kräfte einsetzt.

6. Prey (2017)

In Prey geht ihr den Geheimnissen einer Raumstation auf den Grund.

Genre: Action | Plattformen: PC, Xbox | Release: 5. Mai 2017 | Entwickler: Arkane Studios

Worum geht es? In Prey wacht ihr auf einer verlassenen Raumstation auf und müsst nun herausfinden, was genau hier passiert ist. All das, während ihr euch gegen mysteriöse außerirdische zur Wehr setzen müsst, die sich teils gar als jeder beliebige Gegenstand im Spiel tarnen können. Besonderer Fokus liegt hier auf dem Skillsystem. Denn ihr schaltet verschiedene Fähigkeiten frei, die alle ganz unterschiedliche Spielstile zulassen.

Für wen geeignet? Prey ist mit seiner semi-offenen Welt etwas für Fans von Deus Ex und Dishonored. Denn ihr entscheidet selbst, wie ihr die Raumstation erkundet. Ballert ihr euch einfach durch, oder setzt ihr lieber auf den Einsatz von Fähigkeiten wie Hacks, um etwa Geschütztürme umzuprogrammieren? Zudem kann es sich kein Story-Fan leisten, auf die spannende Geschichte des Spiels zu verzichten.

7. Shadow Warrior 2

Shadow Warrior 2 könnt ihr komplett im Koop spielen.

Genre: Ego-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 13. Oktober 2016 | Entwickler: Flying Wild Hog

Worum geht es? Shadow Warrior 2 zeigt eindrucksvoll, dass auch heutzutage Shootern erscheinen können, die den alten Tugenden folgen und euch ganz entspannt Dämonen zurück in die Hölle befördern lassen. Das mischt der Titel zudem mit einer geballten Ladung Humor. Und dank mehr als 70 Waffen und damit einhergehend verschiedenen Spielstilen, sowie zahlreichen optionalen Aufgaben kommt zudem keine Langeweile auf.

Für wen geeignet? Koop-Freunde müssen Shadow Warrior 2 spielen. Daran führt kein Weg vorbei. Denn ihr könnt die gesamte Kampagne gemeinsam durchspielen. Außerdem funktioniert das Gameplay bereits im Solo-Modus perfekt, wodurch der Shooter einer der besten überhaupt ist, die seit 2016 erschienen sind.

8. Superhot: Mind Control Delete

Superhot bietet eine einzigartige Spielmechanik.

Genre: Puzzle-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 16. Juli 2020 | Entwickler: Superhot Team

Worum geht es? Superhot bezeichnete der Entwickler selbst als den innovativsten Shooter aller Zeiten. Nicht ganz unbegründet. Denn er hat die Besonderheit, dass die Zeit nur dann weiterläuft, wenn ihr euch bewegt. Damit gleichen die einzelnen Level schon eher einem Puzzle. Mind Control Delete geht noch einen Schritt weiter und mischt das Gameplay mit Roguelite-Elementen und lässt euch im Spielverlauf zahlreiche Skills freischalten.

Für wen geeignet? Wer einen Shooter mit einem innovativen Twist sucht, ist bei Superhot genau richtig. Leichter wird das Spiel dadurch allerdings nicht. Denn es kann durchaus herausfordernd sein, dem Kugelhagel trotz des Zeitstopps auszuweichen. Dank dem Roguelite-Gameplay und zahlreichen Herausforderungen ist zudem auch für Langzeitspielspaß gesorgt.

9. Titanfall 2

Jeder einzelne der gewaltigen Titanen aus Titanfall 2 hat seinen eigenen Spielstil.

Genre: Ego-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 28. Oktober 2016 | Entwickler: Respawn Entertainment

Worum geht es? Das Universum von Titanfall 2 werden die meisten durch den kostenlosen Battle-Royale-Ableger Apex Legends kennen. Hier kämpft die IMC und die Miliz um die Vorherrschaft in den Grenzlanden. Der Shooter zeichnet sich vor allem durch zwei Aspekte aus: Sein flottes Movement und die titelgebenden Titanen, die ihr gar selbst steuern könnt.

Für wen geeignet? Titanfall 2 ist einer der besten Story-Shooter seiner Zeit und damit ein echtes Muss für alle Fans von starken Kampagnen. Das Herzstück bleibt aber dennoch die Mehrspielerkomponente, in denen ihr euch rasante Kämpfe gegen andere Spieler liefert. Und auch hier kommt nicht nur das flotte Movement zum Einsatz, sondern auch die gewaltigen Kampfroboter.

10. Wolfenstein-Reihe

Das Reboot von Wolfenstein überzeugt mit einer abgedrehten Story.

Genre: Ego-Shooter | Plattformen: PC, Xbox | Release: 20. Mai 2014 | Entwickler: MachineGames

Worum geht es? Wolfenstein spielt seit dem Reboot The New Order in einer alternativen Zeitlinie, in der die Nazis den zweiten Weltkrieg mit fortschrittlicher Technologie gewonnen haben. Ihr übernehmt hier die Rolle von William “B.J.” Blazkowicz und nehmt den Kampf gegen diese auf. Dabei stehen euch zahlreiche Waffen zur Verfügung, die ihr zudem modifizieren dürft. So bekommt ein Sturmgewehr etwa die Möglichkeit, alternativ Raketen zu verschießen.

Für wen geeignet? Wolfenstein setzt mit den Nazis als Gegner wohl auf eine der klassischsten aller Shooter-Zutaten. Althergebrachte Traditionen finden sich jedoch auch im Gameplay selbst, wodurch sich das Spiel vor allem für Fans der alten Schule dieses Genres eignet. Dank der Weiterentwicklungen und der im positiven Sinne durchgeknallten Story sollten jedoch auch alle anderen einen Blick riskieren.