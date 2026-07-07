Trotz 30 Mio. Spieler ist der Gamepass für Xbox krachend gescheitert, die Spieler erklären, was damit falsch läuft

Bei Xbox stehen große Umbrüche an und auch der Gamepass steht unter Beschuss. Der hat seine Ziele nämlich krachend verfehlt.

Warum ist der Gamepass gefloppt? Der Gamepass hat aktuell rund 30 Millionen Spieler und sollte damit eigentlich einer der größten Erfolge von Xbox werden. Doch die internen Ziele weisen dem Gaming-Abo 77 Millionen Spieler als Zielmarke zu, wie das Wall Street Journal berichtet.

Entsprechend blieb der extrem beliebte Gamepass trotz der hohen Spielerzahl soweit hinter den Zahlen zurück, dass man ihn als gescheitert ansehen muss.

Doch während Xbox gerade massenhaft Mitarbeiter entlässt und ganze Studios schließt oder verkauft, erklären die Spieler ganz offen, warum der Gamepass nicht mehr Nutzer hat.

Call of Duty sollte den Gamepass richtig groß machen:

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Zu teuer, zu wenig Zeit

Was sagen die Spieler? In einer Diskussion auf Reddit zeigt sich, warum Xbox es so schwierig hat, mehr Nutzer zu gewinnen. So erklären die Nutzer übereinstimmend, dass sie mit dem Gamepass an sich sehr zufrieden sind.

Als dann Activision dazu kam, haben sich viele über die neuen Titel gefreut. Dann kam jedoch der Preisanstieg für die Editionen, der viele Spieler zum Auslaufenlassen ihres Abos gedrängt hat. Jetzt, so erklären die Spieler auf Reddit, würden sie sich eher mal einen Monat oder zwei gönnen, wenn es eine Aktion gibt oder ein neuer Lunch-Titel es sich lohnenswert macht.

Ein anderer Nutzer erklärt auf Reddit, dass Xbox nicht verstanden hätte, dass das größte Problem für Erwachsene, Zeit nicht Geld sei. Der Gamepass wäre dadurch für Teenager attraktiv, weil er für wenig Geld viele Titel ermöglicht. Erwachsene hingegen würden sich eher ein Spiel kaufen und bräuchten dann, mangels Zeit, Monate, um es abzuschließen.

Uns interessiert hier eure Meinung! Habt ihr den Gamepass noch? Oder hattet ihn in der Vergangenheit? Was sind eure Gründe für oder gegen das Gaming-Abo? Schreibt es uns bitte in die Kommentare! Die große Entlassungswelle bei Xbox trifft nicht nur Studios, die für den Gamepass produzierten, sondern auch eines der wichtigsten MMORPGs: ESO verliert wohl die Hälfte aller Mitarbeiter, muss Pläne ändern