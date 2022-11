Ein einziger Wutausbruch könnte den vermutlich schönsten Gaming-PC in wenigen Sekunden zerstören

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Was denkt ihr? Findet ihr das System ebenfalls beeindruckend und hättet gern so einen „Tisch“ oder ist euch das zu viel Spielerei? Erzählt es uns gern in den Kommentaren!

Einige aus der Community witzeln bereits, dass der Schreibtisch seinen Besitzer vor völlig neue Herausforderungen stellen würde. So meint jemand (via reddit.com ): „Ein Wutausbruch, und das ist das Ende des Glases.“ Der Threadstarter meinte daraufhin nur, dass er seine Wut ein wenig dämpfen müsse mit dem neuen Schreibtisch.

Was hat er genau gemacht? Der Gamer hat ein einzigartiges Build entworfen. Denn anstatt seine Komponenten in ein normales PC-Gehäuse zu montieren, hat er einen Tisch entworfen, wo er seinen Gaming-PC hinein gebaut hatte. Das Ergebnis sieht spektakulär aus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to