WoW: Das World-First-Rennen bleibt spannend – EU-Gilde Echo führt

Nur noch 2 Bosse trennen die Profi-Gilden demnach vom Finale mit Sylvanas Windläufer. Es scheint ganz so, als würde das Rennen um den World-First-Kill dieses Mal wieder richtig spannend werden. Vielleicht gesellen sich in den kommenden Stunden ja noch ein paar weitere Gilden dazu und können den Schmerzensschmied überwinden …

Limit war allerdings nicht untätig und hatte in der Zeit „Split-Raids“ veranstaltet, um die Charaktere noch ein bisschen besser auszurüsten und damit in den kommenden Kämpfen mehr Leistung bringen zu können.

Amerika hatte Vorsprung, den aber verloren : Wie üblich haben die Amerikaner bereits ein paar Stunden früher in das Rennen gestartet, da die Wartungsarbeiten bei ihnen früher stattfinden. So konnte die Gilde Limit bereits 5 der 10 Bosse töten, bevor die europäischen Gilden überhaupt anfangen konnten. Den Vorsprung musste Limit allerdings rasch wieder einbüßen, denn Echo überholte sie beim 6. Boss und tötete auch den 7. gleich im Anschluss. Das Kill-Video zum Wächter der Ersten seht ihr hier (bei ca. 37:17:30 beginnt der Pull):

Aktuell findet in World of Warcraft das „World-First-Rennen“ statt, bei dem die erfolgreichsten Gilden der Welt versuchen, Sylvanas Windläufer im Sanktum der Herrschaft als Erstes auf mythischer Schwierigkeit zu besiegen. Die „üblichen Verdächtigen“ tummeln sich dabei auf den ersten Plätzen – doch Amerika hat seinen zeitlichen Vorsprung inzwischen eingebüßt.

Die europäische Gilde Echo hat die Führung im Rennen um den First Kill in World of Warcraft . Doch die Amerikaner ziehen nach.

